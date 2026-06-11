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Američko Ministarstvo odbrane - Pentagon, odlučilo je da 188 kineskih kompanija stavi na vojnu crnu listu, uključujući tehnološke i auto gigante Alibaba, BYD i Baidu. Ova odluka onemogućava pomenute firme da sklapaju bilo kakve odbrambene ili bezbednosne ugovore sa Vladom SAD-a i dodatno komplikuje njihove međunarodne poslovne aktivnosti.

Crna lista, koja je prvi put uvedena 2021. godine, sada direktno pogađa i privatne kompanije koje se do sada nisu smatrale delom namenske industrije, ukazujući na američki oprez prema tzv. “vojno-civilnoj fuziji” kineskog poslovnog sektora. Pentagon ističe da Kina koristi napredne civilne kompanije kako bi obezbedila kapacitete za vojnu upotrebu tehnologije i softvera.

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Kako ovo utiče na poslovanje

Kompanije na listi tehnički i dalje mogu da prodaju proizvode američkim potrošačima, ali odluka donosi ozbiljan udarac reputaciji i otvara vrata za strože ekonomske barijere. Ukupan broj sankcionisanih firmi porastao je na 188, što je ogroman skok u odnosu na prošlogodišnjih 130. Na listi se od ranije nalazi i svetski lider u proizvodnji dronova DJI.

Ovaj potez takođe uključuje i preporuku Kongresa SAD-a da se kompanije uklone sa američkih berzi i da nijedna američka firma više ne posluje sa njima, što dodatno komplikuje međunarodne investicije i partnerstva.

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Reakcije kompanija: Demanti i pravni koraci

Alibaba, BYD i Baidu odmah su reagovali na uvrštavanje na crnu listu, kategorično demantujući bilo kakvu vezu sa kineskom vojskom ili državnom strategijom. Alibaba navodi da nije vojna kompanija niti učestvuje u bilo kakvoj vojno-civilnoj fuziji. Baidu ističe da su optužbe “apsolutno neosnovane”, dok BYD poručuje da će aktivno braniti svoja prava kroz pravne i administrativne kanale.

Kineska ambasada u Vašingtonu optužila je SAD za zloupotrebu nacionalne bezbednosti i diskriminatorni tretman uspešnih kineskih firmi. Ove reakcije ukazuju na diplomatski i ekonomski jaz koji se dodatno produbljuje između Pekinga i Vašingtona.

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Paradoks i kontradikcije

Uvrštavanje BYD-a na listu dolazi u kontradiktornom trenutku. Dok je bivši predsednik Tramp pozdravio ulazak kineskih proizvođača automobila u SAD i potencijalno zapošljavanje Amerikanaca, američki zakonodavci obe stranke nastoje da potpuno zabrane kineska električna vozila u SAD. Ova kontradikcija pokazuje koliko je američka politika prema kineskim kompanijama trenutno složena i nepredvidiva.

Ovakav pristup dodatno naglašava duboke političke podele u SAD kada je reč o odnosu prema Kini i njenim tehnološkim i industrijskim gigantima. Dok jedni vide prostor za ekonomsku saradnju, drugi insistiraju na potpunom strateškom odvajanju tržišta i tehnologije.

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Civilne kompanije pod vojnim nadzorom

Pentagon naglašava da kineske firme, poput robotske kompanije Unitree, primaju pomoć kineske vlade pod maskom inovacija i malih i srednjih preduzeća, što je kritično za globalni lanac snabdevanja robotičkom opremom. Odluka o uvrštavanju ovih kompanija signalizira strateški pristup SAD-a u kontroli pristupa kineskim tehnološkim inovacijama i očuvanju nacionalne bezbednosti.

Ovakva politika pokazuje širi trend u kojem se civilni tehnološki sektor sve češće posmatra kroz prizmu potencijalne vojne primene. Time se dodatno zaoštrava globalna borba za tehnološku dominaciju između velikih sila.