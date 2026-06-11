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Manipulacija kilometražom na polovnim automobilima u Srbiji dobija nove oblike, a prema najnovijim podacima sve češće nisu pogođeni samo dizel automobili, već i hibridi i električna vozila. Iako su dizelaši godinama bili glavna meta, trendovi pokazuju da se prevaranti prilagođavaju promenama na tržištu i šire svoje aktivnosti i na novije tipove vozila.

Podaci kompanije carVertical pokazuju da čak i vozila koja se smatraju modernijim i bezbednijim izborom za kupce nisu imuna na rizik od falsifikovane kilometraže. To znači da kupci mogu platiti značajno više za automobil koji u stvarnosti ima daleko veći stepen korišćenja nego što je prikazano.

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Dizel i dalje najrizičniji na tržištu

Dizel automobili i dalje dominiraju tržištem polovnjaka u Srbiji i čine 80,9% svih proverenih vozila u periodu od januara 2024. do marta 2026. godine. Istovremeno, upravo oni ostaju najčešća meta manipulacije, jer je kod 4,3% proverenih dizelaša utvrđeno vraćanje kilometraže.

Razlog za ovakvu situaciju leži u njihovoj intenzivnoj upotrebi i velikoj kilometraži koju prelaze, što ih čini pogodnim za prikrivanje stvarnog stanja. U proseku, kod ovih vozila kilometraža je smanjivana za oko 83.000 kilometara, što predstavlja ozbiljan finansijski rizik za kupce.

Dizel u Srbiji jeftiniji za jedan dinar Foto: Shutterstock

Benzinci, hibridi i električni modeli

Benzinski automobili pokazuju nešto niži nivo rizika, sa 2,8% slučajeva vraćene kilometraže i prosečnim smanjenjem od oko 61.000 kilometara. Iako su u nešto boljem položaju od dizelaša, i dalje predstavljaju značajan rizik za nepažljive kupce na tržištu polovnjaka.

Kod hibridnih vozila manipulacija je utvrđena u oko 2% slučajeva, sa prosečnim vraćanjem od 52.000 kilometara. Električna vozila imaju najnižu stopu, svega 0,7%, ali kada do prevare dođe, kilometraža se u proseku smanjuje za čak 80.000 kilometara, što ih po obimu manipulacije izjednačava sa dizel segmentom.

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Upozorenje na rastući trend prevara

Stručnjaci iz kompanije carVertical ističu da rast popularnosti hibridnih i električnihvozila može dovesti do širenja prevara i u tim segmentima tržišta. Kako se udeo ovih vozila povećava, tako raste i interesovanje prevaranata koji traže nove načine za zaradu na sekundarnom tržištu.

Oni upozoravaju da kupci često pogrešno pretpostavljaju da su modernija vozila automatski sigurnija kupovina, iako podaci pokazuju da to nije uvek slučaj. Čak i mali procenat manipulacija može značiti velike finansijske gubitke za pojedinačne kupce.

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Tržište polovnjaka pod stalnim pritiskom

Iako dizel automobili i dalje prednjače po broju slučajeva vraćanja kilometraže, podaci jasno pokazuju da nijedna kategorija vozila nije potpuno bezbedna. Prevaranti se prilagođavaju promenama na tržištu i tehnološkom napretku, što otežava borbu protiv ove vrste zloupotreba.

Za kupce to znači da oprez ostaje ključan faktor pri kupovini polovnog vozila, bez obzira na tip pogona ili godinu proizvodnje. Realno stanje vozila često se razlikuje od onoga što je prikazano, pa je provera istorije automobila postala neophodan korak u procesu kupovine.