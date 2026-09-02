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Ukrajina se suočava sa poteškoćama u presretanju novih modela ruskih dronova "Geran", objavio je Gardijan.

Prema pisanju lista, dronovi novog modela imaju brzinu krstarenja od oko 400 kilometara na sat, što je otprilike dvostruko više od verzije sa klipnim motorom, što ih čini izuzetno teškim za presretanje Ukrajini.

List dodaje da je Rusija počela da proizvodi i raspoređuje svoje najnovije dronove na mlazni pogon u značajnom broju na proleće.

(Kurir.rs/TASS)

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