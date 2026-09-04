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Oko 2.000 učenika i nastavnika u Indoneziji otrovalo se hranom u poslednja tri dana nakon konzumiranja obroka u okviru državnog programa besplatne školske ishrane.

U najnovijem slučaju, 777 učenika i nastavnika razbolelo se nakon što su u sredu ručali u srednjoj školi u Lasemu, u provinciji Centralna Java, saopštila je direktorka škole, navodi BBC.

Ukupno 752 učenika i 25 nastavnika prijavilo je simptome trovanja hranom nakon što su u školi konzumirali obroke obezbeđene u okviru programa besplatne hrane.

"Imali su dijareju i smenjivali su se u korišćenju toaleta. Ukupno imamo 40 toaleta, tako da nisu mogli svi da ih koriste", rekla je direktorka Džuhartutik za BBC Indonezija.

Škola je nakon incidenta kući poslala gotovo 1.200 učenika i 95 zaposlenih, dok je nekoliko osoba prevezeno u bolnicu.

Džuhartutik je rekla da će troškove lečenja snositi država, kao i da je lokalni distributer hrane došao u školu kako bi "preuzeo odgovornost".

Sumnja na masovno trovanje pojavila se dan nakon što je 730 ljudi obolelo posle konzumiranja obroka iz programa MBG u islamskom internatu u Sidoaržu, u provinciji Istočna Java, saopštio je lokalni zdravstveni zvaničnik.

Jedna od pogođenih osoba, Reni, rekla je da je njeno dete nakon obroka prvo osetilo vrtoglavicu i mučninu, a potom dobilo stomačne tegobe.

Nekima od obolelih bila je potrebna bolnička pomoć, dok su pojedini učenici do bolnice prevezeni u invalidskim kolicima jer nisu bili dovoljno snažni da hodaju.

Stotine drugih ljudi ove nedelje prijavile su simptome za koje se sumnja da su povezani sa hranom iz programa besplatnih obroka za đake, uključujući učenike iz više škola u oblasti Tana Toraja, u provinciji Južni Sulavesi.

Roditelji i nastavnici rekli su novinarima da su među obrocima pronašli piletinu sluzave teksture, kao i hranu koja je delovala nedovoljno termički obrađeno i imala miris ribe.

Lokalne vlasti istražuju uzroke sumnjivih slučajeva trovanja, a uzorci hrane poslati su na analizu kako bi se utvrdilo da li je došlo do kontaminacije.

Direktor Nacionalne agencije za ishranu Indonezije rekao je da će, ukoliko se utvrdi da je došlo do nemara i da postoje elementi krivičnog dela, odgovorni morati da snose posledice.