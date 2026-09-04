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Dvojica radnika izvučena su živa iz tunela u Nepalu više od nedelju dana nakon što su katastrofalne poplave opustošile ovaj region.

Njih dvojica su spasena iz tunela hidroelektrane u oblasti Rasua, gde su bili zarobljeni devet dana. Na fotografijama se vide muškarci prekriveni blatom kako ih spasilačke ekipe iznose sa mesta nesreće.

1/3 Vidi galeriju Dramatični snimci spasavanja radnika u Nepalu posle devet dana potrage Foto: NEPAL ARMY HANDOUT/Nepal Army

Najmanje 1.259 ljudi stradalo je u bujičnim poplavama koje su 26. avgusta pogodile područje duž granice Nepala i Kine, dok se više od 5.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Radnici su spaseni tokom operacije koja je u toku u tunelu hidroelektrane Trišuli 3A.

Na neverovatnim snimcima vidi se kako jednog muškarca spasilačka ekipa pomoću užeta izvlači iz mračne rupe u zemlji. Drugi muškarac drži ruke sklopljene u molitvi dok ga na nosilima izvlače ispod ruševina.

Sanđaj Šah prvi je oslobođen i prebačen u kasarnu nepalske vojske u Trisuliju. Još jedan radnik, identifikovan kao Kabir Maharđan, takođe je spasen iz tunela. Još nije jasno da li su upravo ova dvojica muškaraca prikazana na snimcima.

Operacije spasavanja usmerene su na tunele hidroelektrana, gde se vlasti nadaju da su radnici uspeli da prežive zahvaljujući vazdušnim džepovima.

Nepalski ministar komunikacija Bikram Timilsina rekao je da vlasti i dalje veruju da bi još ljudi moglo da bude pronađeno živo. Ogromne stene i bujične vode preplavile su mnoge tunele, blokirajući ulaze i zatrpavajući ih duboko blatom.

Spasilačkim ekipama bilo je potrebno šest dana da pronađu tunele u kompleksu Trišulija.

Međutim, dok su jutros pripadnici hitnih službi nastavljali da uklanjaju nanose i ruševine sa ulaza, iz unutrašnjosti su se začuli glasovi zarobljenih ljudi koji su dozivali pomoć.

Spasioci su navodno povikali: "Ne paničite, spasavamo vas", a ljudi iz unutrašnjosti odgovorili su: "U redu".

Oko 900 radnika nestalo je na 12 hidroelektrana u Nepalu, a veruje se da je oko 500 njih zarobljeno u tunelima. Bujice vode, blata i ruševina uništile su većinu hidroenergetskih postrojenja duž reka Bote Koši i Trišuli.

Nepalske mrtvačnice pretrpane su telima koja pristižu od kada su zemlju prošle nedelje pogodile razorne bujične poplave. Čitava naselja progutana su blatom, ostavljajući mnoge ljude bez ikakve šanse za bekstvo.

Jezive fotografije osakaćenih tela pojavljuju se iz dana u dan, dok vlasti očajnički pokušavaju da pomognu porodicama da identifikuju svoje najmilije.