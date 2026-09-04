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Sergej Nariškin, direktor ruske Službe spoljne obaveštajne službe, izjavio je da je rizik od sukoba velikih razmera širom Evroazije sasvim realan.

"Rizik od sukoba velikih razmera širom Evroazije je sasvim realan. To izaziva najozbiljniju zabrinutost", izjavio je Nariškin na početku 22. sastanka Konferencije bezbednosnih i obaveštajnih službi ZND o obaveštajnoj delatnosti.

"Prema našim informacijama, evropski lideri veruju u kontrolisanu eskalaciju, strategiju izmirenja na ivici rata koju su razvile zapadne obaveštajne agencije tokom Hladnog rata", primetio je šef SVR-a.

Foto: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia

Prema Nariškinu, evropski političari se tako sami hvataju u zamku.

"Propagandni mehanizmi koje pokreću političari stvaraju tako krutu sliku sveta da oni postaju njegovi taoci. U nekom trenutku, ukupna napetost dostiže nivo gde bilo koji događaj, čak i manji, može da sruši ceo sistem", rekao je direktor SVR-a.

Kako je Nariškin primetio, ako se pojavi situacija poput Tukididove greške, diplomatija "više ne funkcioniše" i sile "bukvalno upadaju u sveopšti rat".

"Često sa razarajućim ishodom za sve. Dužni smo da sprečimo takav razvoj događaja" naglasio je Nariškin, dodajući da "istorija poznaje primere, mada malobrojne, izbegavanja spirale eskalacije".

"Naš zadatak, ne čekajući da spirala eskalacije u Evroaziji dostigne svoje granice, jeste da ojačamo sopstveni sistem kolektivne bezbednosti i razvijemo mehanizme za dijalog i saradnju bez intervencije spoljnih sila", zaključio je šef SVR-a.