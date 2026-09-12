OBJAVLJENI NOVI ŠOKANTNI DOKUMENTI CIA! Osama bin Laden spremao PAKAO za OVU evropsku zemlju godinama pre napada 11. septembra na Ameriku!
- CIA je objavila dokumente koji pokazuju da je Osama bin Laden godinama pre 11. septembra planirao napade na teritoriji Velike Britanije.
- U memorandumima iz 1998. i 1999. navodi se da je Al Kaida videla Britaniju, SAD i saveznike kao moguće mete, uz upozorenja o napadima i otmicama aviona.
Nekadašnji teroristički vođa Al Kaide, Osama bin Laden planirao je da napadne Veliku Britaniju na njenoj teritoriji godinama pre napada 11. septembra 2001. otkrivaju dokumenti CIA.
Američke obaveštajne službe tvrde da su imale "snažne indicije" da se Velika Britanija nalazi na listi meta Al Kaide. Ti navodi pronađeni su u strogo poverljivim dokumentima koje je CIA objavila povodom 25. godišnjice terorističkih napada.
Među velikom količinom dokumenata koje je objavila američka obaveštajna agencija nalazi se i memorandum od 28. avgusta 1998. godine, u kojem se navodi da je Bin Laden planirao da napadne Veliku Britaniju.
Dokument je deo od 69 novoobjavljenih obaveštajnih beleški, što predstavlja najveću objavu informacija povezanih sa napadima 11. septembra do sada.
Velika Britanija se direktno pominje u dokumentu pod naslovom "Teroristička mreža Bin Ladina i dalje predstavlja pretnju". CIA je, kako se čini, namerno pogrešno pisala ime terorističkog vođe u dokumentima.
Memorandum, sastavljen nakon američkih napada krstarećim raketama na baze Al Kaide u Sudanu, navodi da je Bin Laden tražio načine da napadne Veliku Britaniju.
- Nekoliko sati pre američkih raketnih napada, Bin Laden je razmatrao mogućnosti za nove napade na SAD, kao i na Veliku Britaniju. Bin Laden nije naveo konkretne mete niti vreme napada - piše u objavljenom memorandumu.
Tu se takođe upozorava da je američka ambasada u jednoj zemlji, čiji je naziv zacrnjen u dokumentu, bila "moguća meta" kao i da je jedan muškarac dobio ovlašćenje od Bin Ladena da "ispita mogućnosti za napade u SAD".
Drugi memorandum, sastavljen krajem iste godine, nosio je oznaku "Značajna neposredna pretnja od napada Bin Ladina".
- Imamo snažne indicije da želi da napadne SAD i saveznike, poput Velike Britanije i Izraela, na njihovoj teritoriji. Međutim, ako Bin Ladin proceni da su te lokacije previše dobro branjene, napadaće američke i savezničke interese u drugim delovima sveta kojima njegova mreža može da pristupi - stoji u upozorenju.
Dokument iz avgusta 1999. godine ukazuje na Bin Ladenov bes zbog hapšenja dvojice njegovih saradnika u Londonu.
- Sposobnosti njegove organizacije pretrpele su udarac nakon hapšenja ključnih operativaca. Bin Ladin je u intervjuima prošle godine izrazio ljutnju zbog hapšenja svog glavnog operativca za nabavku i šefa svoje organizacije u Velikoj Britaniji - stoji u objavi.
Dokumenti upozoravaju da je Bin Laden kovao planove za napade "uprkos oskudnim, nejasnim i nesavršenim informacijama" kojima je CIA raspolagala.
U njima se nalaze i obaveštajni podaci o planovima za otmicu aviona, uz upozorenje da bi jedna grupa "mogla da ubaci avion pun eksploziva u neki američki grad".
CIA je saopštila da je ogromna zbirka dokumenata objavljena kako bi "Amerikancima pružila uvid u naše najosetljivije obaveštajne podatke iz godina koje su prethodile jednom od najmračnijih trenutaka naše nacije, kao i iz dana nakon njega".
Agencija je navela da 71 delimično cenzurisana obaveštajna beleška "prati razvoj razumevanja analitičara CIA o Al Kaidi".