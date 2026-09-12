do skoro je bilo strogo poverljivo

do skoro je bilo strogo poverljivo

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Američke obaveštajne službe tvrde da su imale "snažne indicije" da se Velika Britanija nalazi na listi meta Al Kaide. Ti navodi pronađeni su u strogo poverljivim dokumentima koje je CIA objavila povodom 25. godišnjice terorističkih napada.

Među velikom količinom dokumenata koje je objavila američka obaveštajna agencija nalazi se i memorandum od 28. avgusta 1998. godine, u kojem se navodi da je Bin Laden planirao da napadne Veliku Britaniju.

1/16 Vidi galeriju Kule bliznakinje teroristički napad Foto: Profimedia

Dokument je deo od 69 novoobjavljenih obaveštajnih beleški, što predstavlja najveću objavu informacija povezanih sa napadima 11. septembra do sada.

Velika Britanija se direktno pominje u dokumentu pod naslovom "Teroristička mreža Bin Ladina i dalje predstavlja pretnju". CIA je, kako se čini, namerno pogrešno pisala ime terorističkog vođe u dokumentima.

Memorandum, sastavljen nakon američkih napada krstarećim raketama na baze Al Kaide u Sudanu, navodi da je Bin Laden tražio načine da napadne Veliku Britaniju.

1/7 Vidi galeriju Osama bin Laden Foto: AP, EPA / str, County Sheriff's office, Profimedia

- Nekoliko sati pre američkih raketnih napada, Bin Laden je razmatrao mogućnosti za nove napade na SAD, kao i na Veliku Britaniju. Bin Laden nije naveo konkretne mete niti vreme napada - piše u objavljenom memorandumu.

Tu se takođe upozorava da je američka ambasada u jednoj zemlji, čiji je naziv zacrnjen u dokumentu, bila "moguća meta" kao i da je jedan muškarac dobio ovlašćenje od Bin Ladena da "ispita mogućnosti za napade u SAD".

Drugi memorandum, sastavljen krajem iste godine, nosio je oznaku "Značajna neposredna pretnja od napada Bin Ladina".

- Imamo snažne indicije da želi da napadne SAD i saveznike, poput Velike Britanije i Izraela, na njihovoj teritoriji. Međutim, ako Bin Ladin proceni da su te lokacije previše dobro branjene, napadaće američke i savezničke interese u drugim delovima sveta kojima njegova mreža može da pristupi - stoji u upozorenju.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dokument iz avgusta 1999. godine ukazuje na Bin Ladenov bes zbog hapšenja dvojice njegovih saradnika u Londonu.

- Sposobnosti njegove organizacije pretrpele su udarac nakon hapšenja ključnih operativaca. Bin Ladin je u intervjuima prošle godine izrazio ljutnju zbog hapšenja svog glavnog operativca za nabavku i šefa svoje organizacije u Velikoj Britaniji - stoji u objavi.

Dokumenti upozoravaju da je Bin Laden kovao planove za napade "uprkos oskudnim, nejasnim i nesavršenim informacijama" kojima je CIA raspolagala.

London Foto: Shutterstock

U njima se nalaze i obaveštajni podaci o planovima za otmicu aviona, uz upozorenje da bi jedna grupa "mogla da ubaci avion pun eksploziva u neki američki grad".

CIA je saopštila da je ogromna zbirka dokumenata objavljena kako bi "Amerikancima pružila uvid u naše najosetljivije obaveštajne podatke iz godina koje su prethodile jednom od najmračnijih trenutaka naše nacije, kao i iz dana nakon njega".