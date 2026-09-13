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Austrija ima novog dobitnika Europota, a samim tim i novog multimilionera! Posle devet neuspešnih pokušaja, u petak, 11. septembra, konačno je osvojen Europot na lutriji EuroMillions. Džekpot je u međuvremenu narastao na više od 111 miliona evra, a dobitni tiket uplaćen je u Salcburgu.

Na običnom tiketu bile su odigrane tri kombinacije, iako to nije ni bilo potrebno, jer se već u prvoj nalazilo dobitnih "5 plus 2". Međutim, presudno je bilo to što je tiket bio uplaćen za dva uzastopna izvlačenja, pošto je dobitak ostvaren tek u drugom.

Dobitak iznosi tačno 111.516.282 evra. To je treći dobitak veći od 100 miliona evra u Austriji, a ujedno i treći najveći dobitak u 40-godišnjoj istoriji Austrijske lutrije.

Apsolutni rekord iznosi 250 miliona evra

Ovo je prvi put posle oko godinu i po dana da je Europot osvojen u Austriji. Prethodno je u martu 2025. jedan korisnik platforme win2day osvojio apsolutni rekordni dobitak od 250 miliona evra.

Na drugom mestu liste najvećih dobitaka u Austriji nalazi se korisnik win2day koji je u decembru 2023. osvojio tačno 240 miliona evra. Ovo je ukupno 20. put da je Europot osvojen u Austriji.

Jedno od najzanimljivijih izvlačenja dogodilo se u avgustu 2023. godine, kada je čak 38 igrača preko zajedničkog tiketa osvojilo Europot vredan 72 miliona evra. U zavisnosti od broja udela koje su imali, srećni dobitnici osvojili su između 1,15 i 5,73 miliona evra. Austrija je tako u samo jednom izvlačenju dobila čak 38 milionera.

Pored tih "38 u jednom potezu", još 44 osobe u Austriji osvojile su milionske iznose, bilo zahvaljujući kombinaciji "5 plus 2" ili "5 plus 1". Tako je EuroMillions do sada u Austriji stvorio ukupno 82 milionera.

Na međunarodnom nivou dobitak od najmanje 100 miliona evra ostvaren je već 78 puta, a najnoviji dobitak iz Salcburga nalazi se na 64. mestu po visini.

O lutriji EuroMillions

Evropska lutrija EuroMillions pokrenuta je 2004. godine pod sloganom "Postanite bogatiji od bogatih", a igra se u Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Austriji, Belgiji, Irskoj, Luksemburgu, Portugaliji i Švajcarskoj.

Igra se po sistemu "5 od 50" plus "2 od 12", a najveća kategorija dobitka naziva se Europot. Jedna kombinacija EuroMillions košta 2,50 evra.

Izvlačenja se održavaju utorkom i petkom. Tiketi se mogu uplatiti na prodajnim mestima, preko platforme win2day ili putem aplikacije Austrijske lutrije, a rok za uplatu na dan izvlačenja je do 20 časova.

(Kurir.rs/Heute)

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