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njegov identitet nije objavljen

njegov identitet nije objavljen

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Ministarstvo odbrane Velike Britanijesaopštilo je da je pripadnik britanskih oružanih snaga stradao u saobraćajnoj nesreći u subotu.

U saopštenju objavljenom na platformi "Iks" navodi se da je porodica poginulog obaveštena i da je zatražila određeni period mira pre nego što budu objavljene dodatne informacije o njegovoj smrti.

1/9 Vidi galeriju Britanska vojska Foto: Shutterstock, Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

- Naše misli i saučešće upućujemo njegovim najbližima u ovom teškom trenutku - navelo je Ministarstvo odbrane.

Mali broj pripadnika britanskih oružanih snaga nalazi se u Ukrajini, gde pružaju bezbednost diplomatama i podršku ukrajinskim oružanim snagama. Britansko Ministarstvo odbrane za sada nije objavilo identitet poginulog niti druge detalje o nesreći.

Podsetimo, juče se dogodio napad na voz na granici sa Poljskom, nedugo nakon što je voz kojim je putovao Boris Džonson, zbog promena u redu vožnje, napustio stanicu.

1/6 Vidi galeriju Napad dronom na voz u Ukrajini na 2 km od poljske granice Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ukrajinski železnički operater saopštio je da je moguće da je napad bio usmeren upravo na voz kojim je putovao bivši britanski premijer, zajedno sa drugim visokim zvaničnicima.

Džonson se vraćao iz Kijeva, gde je prisustvovao velikoj konferenciji, zajedno sa bivšim švedskim premijerom Karlom Biltom i nekoliko evropskih bezbednosnih savetnika.