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Broj žrtava epidemije malih boginja u Pensilvaniji povećan je ovog vikenda nakon što je mrtvozornik jednog okruga saopštio da je žena preminula od komplikacija povezanih sa ovom bolešću.

Kancelarija mrtvozornika okruga Džeferson, na zapadu Pensilvanije, saopštila je da je 40-godišnja žena preminula u subotu od komplikacija povezanih sa malim boginjama. Ova američka savezna država suočava se sa epidemijom veoma zarazne bolesti, koja je deo ponovnog širenja malih boginja širom Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kada zvanični podaci pokazuju pad stope vakcinacije.

Kancelarija mrtvozornika navela je da sarađuje sa Ministarstvom zdravlja Pensilvanije.

"Ovo je bolan gubitak za porodicu i nesrećan podsetnik da male boginje mogu da budu ozbiljna i potencijalno smrtonosna bolest", rekao je mrtvozornik Greg Furlong u saopštenju objavljenom na Fejsbuku.

U Pensilvaniji potvrđeno 676 slučajeva

Ministarstvo zdravlja Pensilvanije saopštilo je u petak da je tokom 2026. godine širom te savezne države potvrđeno 676 slučajeva malih boginja, dok su zbog bolesti hospitalizovane 124 osobe.

Prvi smrtni slučajevi u SAD povezani sa malim boginjama ove godine prijavljeni su 25. avgusta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Pensilvanije.

Ministarstvo je navelo da sprovodi sopstvenu analizu slučaja iz okruga Džeferson na osnovu detaljne epidemiološke definicije smrtnog slučaja povezanog sa malim boginjama. Ta definicija dostavljena je 10. septembra američkim Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Savetu državnih i teritorijalnih epidemiologa (CSTE).

CDC nije odmah odgovorio na zahtev za komentar povodom smrti žene iz okruga Džeferson.