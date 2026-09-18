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Martin je bio normalno dete koje je odrastalo u Južnoj Africi. Sa 12 godina se iznenada razboleo. Iako su njegovi simptomi u početku bili sitni, kao što je bol u grlu, on je vremenom počeo da spava sve više, da bi na kraju potpuno izgubio mogućnost da se kreće.

Lekari su doneli zaključak da je Martin bolovao od meningitisa i rekli su roditeljima da ne mogu ništa da učine i poslali su ih kući uz reči da roditelji treba da brinu o dečaku do njegove smrti.

Kod kuće, roditelji su ga kupali, hranili i prevrtali svaka 2 sata da se uvere da ne razvija tegobe od ležanja. Tokom dana bio je u centrima za brigu takvih lica, a počeo je polako da vraća prisebnost. Kada je napunio 16 godina postao je potpuno svestan svog stanja. Međutim, on još uvek nije mogao da pomera svoje telo.

- Toliko godina sam bio kao duh. Sve sam mogao da vidim i čujem, ali kao da nisam bio tamo. Bio sam nevidljiv - ispričao je Martin nakon proživljenog pakla.

Zlostavljanje medicinskih radnika

Kako nisu imali mogućnost popodnevne brige za njega, Martina su roditelji tokom radnog vremena ostavljali u Institutu za nemoćne osobe. Martin je tada provodio dane sa zaposlenima, koji su ga zlostavljali. On je ispričao sledeće:

Martin Pistorijus sa ocem Foto: Jutjub

"Bilo je užasno. Roditelji su se osećali užasno kada su otkrili šta se dešava i moj otac je sve prijavio. Naravno svi zaposleni su to demantovali i nikada nisam dobio pravdu. Ljudi u centru su me čupali za kosu tako da su mi oči bile pune suza, a metalnom kašikom su me udarali u zube kada su me terali da jedem" ispričao je Martin.

Kako je objasnio, potpuna nemoć je ono što ga je zaista pogodilo:

"Svaki pojedinačni aspekt vašeg života kontroliše i određuje neko drugi. Oni odlučuju gde ste, šta jedete, da li ćete sedeti ili ležati. Kada mi je bilo muka znali su da urlaju na mene. Znao sam i da ako zaplačem samo bi pogoršao stvari. Bio sam primoran da pijem vreo čaj i da jedem dok ne povratim, onda bi me šamarali i vikali" govorio je Marin.

Martin se požalio čak i na se*sualno zlostavljanje u kojem ga je jedna medicinska sestra u domu opkoračila i simulirala neprimerene radnje sa njim:

- Bila je i jedna žena koja mi je dolazila u sobu i simulirala intimni odnos sa mnom. Osećao sam se nemoćno i samo sam razmišljao o tome kako da pobegnem - rekao je Martin.

"Nadam se da ćeš umreti"

Od svega što je doživeo u svom telu, zatočenom u komi, Martin kao najteži trenutak navodi reči koje je izgovorila njegova majka. Dok je stajala kraj njega, tiho je izgovorila: "Nadam se da ćeš umreti."

Martin je čuo te reči i one su mu se duboko urezale u pamćenje. Kada je konačno mogao da komunicira, obratio se majci i rekao: "Mama, čuo sam kada si mi to rekla".

Iako ga je to tada užasno povredilo, sada, kako kaže, potpuno razume njene emocije i okolnosti pod kojima je to izgovorila.

Nakon 12 godina provedenih u komi, zaposleni u domu u kojem je Martin bio negovan, počeli su da primećuju promene u njegovom ponašanju, odnosno prve pokušaje komunikacije. Ubrzo su obavestili roditelje, a kada je Martin napunio 25 godina, dobio je kompjuter sa komunikacijskim softverom koji mu je omogućio da, po prvi put, komunicira s okolnim svetom. Taj softver i danas koristi kako bi se povezivao sa ljudima.

- Imao je iskricu u očima, videla sam da me razume - izjavila je Virna Van Der Valt, terapeut centra.

Postao otac

Preko interneta je 2008. upoznao svoju buduću suprugu zbog koje se preselio u Veliku Britaniju. Za njega svaka godina od kome donosi barem neki napredak, pa je tako 2011. uspeo da povrati deo kontrole nad rukama i glasom, a napisao je autobiografiju "Ghost boy" (Dečak duh).

Martin Pistorijus sa suprugom na venčanju Foto: Printscreen/Instagram/martinpistorius

Najlepše vesti Martin i njegova supruga Džoana primili su u julu 2018. godine, kada je Džoana iznenada ostala trudna. Ovo je došlo nakon što su im doktori godinama tvrdili da neće moći da postanu roditelji, a bračni par je već bio pomiren sa tom činjenicom.

Martin danas živi svoj život u invalidskim kolicima i komunicira pomoću kompjutera koji govori u njegovo ime. Ipak, sećanja iz njegovog detinjstva, nažalost, ostala su izbrisana.

Kurir.rs/Lad Bible

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