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Osumnjičeni radnik zadužen za održavanje antičkog arheološkog parka u Pompeji, optužen je da je dečaka odveo do jedne od istorijskih kuća, a zatim ga napao. Navodno je prišao učeniku i učinio da poveruje da je vodič, koristeći uniformu kako bi potkrepio svoju laž.

Radnik je ponudio dečaku da mu pokaže jedan od "domusa", odnosno kuća koje su inače zatvorene za javnost. Kada su ušli, navodno je zgrabio žrtvu, dodirivao je i ljubio uprkos tome što mu je ona jasno rekla da to ne želi.

Nakon što je dečak pokušao da ga odgurne i odbrani se, napad je, kako se navodi, postao nasilan. Tinejdžer je optužio radnika da ga je prisilio na seksualne radnje.

Pompeja, Italija Foto: BlackMac/Shutterstock

Žrtva je odmah posle incidenta podnela prijavu karabinjerima, odnosno italijanskoj policiji, i dala detaljan iskaz o onome što se dogodilo. Policija koja je bila raspoređena u blizini arheoloških iskopina pokrenula je istragu.

Navodnog počinioca identifikovali su nakon što ga je žrtva prepoznala na snimcima nadzornih kamera u parku. Muškarac je ubrzo uhapšen i odveden u zatvor Valo dela Lučanija.

Sud je odobrio pritvor zbog težine navodnog krivičnog dela, procenjene opasnosti koju osumnjičeni predstavlja i rizika od ponavljanja dela. Direktor arheološkog parka Pompeja Gabrijel Zuktrigel rekao je:

- Naše misli su sa žrtvom ovog teškog slučaja seksualnog nasilja koji se, prema istrazi, dogodio na lokalitetu. Osim krivičnog postupka, uslediće i disciplinske mere nakon što budu završene sve neophodne interne istrage. Ovo je veoma ozbiljan i šokantan incident koji se, štaviše, dogodio na mestu koje bi trebalo da bude uporište čovečanstva i kulture.

Freske u Pompeji Foto: BlackMac/Shutterstock

Ovaj slučaj dogodio se nakon što su dve Britanke, obe stare 18 godina, navodno silovane tokom odmora u Grčkoj. Za napad je osumnjičen radnik u turističkom sektoru.

Devojke su rekle lokalnoj policiji da su muškarca upoznale tokom odmora na Zakintosu. Obe tvrde da ih je kasnije silovao isti muškarac, navodi lokalni medij "Etnos".

Nakon što je čula za jezive optužbe, majka jedne od devojaka odmah je doputovala iz Velike Britanije u Grčku. Prema navodima lokalnih medija, pronašla je osumnjičenog na njegovom radnom mestu i napala ga.

Pompeja Foto: BlackMac/Shutterstock