ERDOGAN ZA UKIDANJE STALNIH ČLANICA SBUN I VETA, OGLASIO SE KREMLJ! Rusija odmah odbacila zahtev turskog predsednika i dala sopstveni predlog (FOTO)
Rusija smatra da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) trebalo da poveća broj stalnih članica iznad sadašnjih pet, kao i da bi postojeći sistem veta trebalo da ostane na snazi, saopštio je danas Kremlj.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tako je odgovorio na pitanje novinara o pozivu turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana da se ukinu i stalno članstvo i pravo veta, prenosi agencija Rojters.
Erdogan već dugo kritikuje Savet bezbednosti UN, navodeći da njegove stalne članice sa pravom veta (Velika Britanija, Kina, Francuska, Rusija i SAD) ne odražavaju sastav međunarodne zajednice i nisu u stanju da donose brze odluke.
Peskov je rekao da Rusija želi da se Savet bezbednosti reformiše, a stalno članstvo proširi.
"Istovremeno, verujemo da je institucija stalnih članica Saveta bezbednosti, kao i pravo veta, veoma važan element celokupne strukture Ujedinjenih nacija", rekao je on.
(Kurir.rs/Beta)