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Rusija smatra da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) trebalo da poveća broj stalnih članica iznad sadašnjih pet, kao i da bi postojeći sistem veta trebalo da ostane na snazi, saopštio je danas Kremlj.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tako je odgovorio na pitanje novinara o pozivu turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana da se ukinu i stalno članstvo i pravo veta, prenosi agencija Rojters.

1/4 Vidi galeriju U Meki potpisan bezbednosni pakt Saudijske Arabije, Pakistana i Turske, potpise stavili princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, premijer Šehbaz Šarif i predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Erdogan već dugo kritikuje Savet bezbednosti UN, navodeći da njegove stalne članice sa pravom veta (Velika Britanija, Kina, Francuska, Rusija i SAD) ne odražavaju sastav međunarodne zajednice i nisu u stanju da donose brze odluke.

Peskov je rekao da Rusija želi da se Savet bezbednosti reformiše, a stalno članstvo proširi.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

"Istovremeno, verujemo da je institucija stalnih članica Saveta bezbednosti, kao i pravo veta, veoma važan element celokupne strukture Ujedinjenih nacija", rekao je on.