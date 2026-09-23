TRAMP PREKINUO GOVOR ZBOG MELANIJE, POGLEDAJTE NJENU REAKCIJU! Iznenadio sve na Generalnoj skupštini UN, usledio aplauz (VIDEO)
Tokom svog jučerašnjeg govora Generalnoj skupštini UN, predsednik SAD Donald Tramp je nakratko zastao i javno se zahvalio prvoj dami SAD Melaniji Tramp na njenom humanitarnom radu i u šali pitao gde sedi.
Tramp se osvrnuo po prostoriji i pitao: "Gde je naša prva dama? Ona je negde ovde". Nakon što ju je nakratko potražio, američki predesednik se zahvalio prvoj dami i rekao da je "toliko naporno radila", što je ispraćeno aplauzom i osmesima prisutnih.
Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se Melanija kako se smeši i maše.
Američki predsednik je pohvalio je prvu damu SAD zbog njene uloge u globalnoj diplomatiji, ističući njen nastup ranije ove godine u Savetu bezbednosti UN.
Tramp je rekao da je ona postala prva dama SAD koja je predsedavala sastankom Saveta bezbednosti.
(Kurir.rs)