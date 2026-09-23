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Tokom svog jučerašnjeg govora Generalnoj skupštini UN, predsednik SAD Donald Tramp je nakratko zastao i javno se zahvalio prvoj dami SAD Melaniji Tramp na njenom humanitarnom radu i u šali pitao gde sedi.

Tramp se osvrnuo po prostoriji i pitao: "Gde je naša prva dama? Ona je negde ovde". Nakon što ju je nakratko potražio, američki predesednik se zahvalio prvoj dami i rekao da je "toliko naporno radila", što je ispraćeno aplauzom i osmesima prisutnih.

 Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se Melanija kako se smeši i maše.

Američki predsednik je pohvalio je prvu damu SAD zbog njene uloge u globalnoj diplomatiji, ističući njen nastup ranije ove godine u Savetu bezbednosti UN.

Tramp je rekao da je ona postala prva dama SAD koja je predsedavala sastankom Saveta bezbednosti.

(Kurir.rs)

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