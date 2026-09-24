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Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski oštro je odgovorio ruskom kolegi Sergeju Lavrovu tokom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odbacujući tvrdnje Moskve o Ukrajini i upozoravajući na širenje ruskih pretnji izvan ukrajinskog ratišta. Na kraju govora direktno se obratio Lavrovu i poručio mu da prenese Vladimiru Putinu: "Dosta je bilo".

Šikorski je odgovorio Lavrovu nakon što je ruski ministar događaje iz 2014. godine, kada je sa vlasti smenjen ukrajinski predsednik Viktor Janukovič, opisao kao "krvavi državni udar".

"Gospodine predsedavajući, dozvolite mi još nekoliko rečenica jer me je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije prozvao, pa smatram da moram da odgovorim. Prvo, on događaje iz 2014. u Kijevu naziva krvavim državnim udarom. Bio sam tamo sa ministrima spoljnih poslova Nemačke i Francuske. Nije bilo nikakvog puča. Demokratski izabrani ukrajinski parlament izglasao je smenu predsednika Janukoviča, a za to je glasala i njegova Stranka regiona. Parlament je to učinio jer je Janukovič odgovoran za masakr u kojem je ubijeno stotinu ili više ukrajinskih civila", rekao je Šikorski.

"Ruski jezik se masovno koristi"

Poljski ministar odbacio je i tvrdnju Sergeja Lavrova da je ruski jezik zabranjen u Ukrajini.

"Gospodin Lavrov takođe tvrdi, citiram iz transkripta, da je na teritoriji Ukrajine ruski jezik potpuno zabranjen u svim sferama. Bio sam u Kijevu pre deset dana, dok su padale ruske bombe, i mogu da ga uverim da se tamo ruski jezik i te kako govori", rekao je on.

Šikorski je ocenio da eskalacija Moskve ne pokazuje rusku snagu, već da odražava sve veći pritisak na Kremlj nakon više od četiri godine sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

"Rusija eskalira jer je njeno rukovodstvo u panici. Nakon više od četiri godine besmislenog kolonijalnog rata, Vladimir Putin nije postigao ništa. Ponestaje mu vojnika i resursa, pa mu je potreban izgovor za mobilizaciju. U njegovom nepotrebnom ratu poginulo je ili ranjeno milion i po Rusa. Milioni Ukrajinaca i drugih Evropljana izloženi su sve većoj opasnosti".

1/3 Vidi galeriju Sergej Lavrov u Savetu bezbednosti Un Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia, Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Upozorenje da se ruska pretnja širi izvan Ukrajine

Sikorski je upozorio da opasnost ne pogađa samo Ukrajinu. Ukazao je na napade u blizini granica NATO-a, povrede vazdušnog prostora,sabotaže i tajne operacije koje se povezuju sa Rusijom širom Evrope.

"Rusija sada istu taktiku primenjuje u Evropi. Ruski dron na mlazni pogon pogodio je 13. septembra ukrajinski voz na samo dva kilometra od graničnog prelaza sa Poljskom. Novi napad usledio je 17. septembra. Dronovi i projektili napali su i granične prelaze sa Moldavijom i Rumunijom. Rusija je postavila naoružani dron na aerodromu u Lajpcigu u Nemačkoj.

Ruski dronovi i avioni povredili su, između ostalog, vazdušni prostor Litvanije, Estonije, Norveške i Finske. Ruski odredi plaćenih ubica likvidirali su ljude u Španiji, Velikoj Britaniji, Poljskoj i Nemačkoj".

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

"Sada deluju i preko Atlantika"

Poljski ministar je zatim pomenuo krivični postupak u Sjedinjenim Američkim Državama koji uključuje rusku obaveštajnu mrežu i upozorio da tajne operacije Moskve prelaze granice Evrope.

"Kancelarija američkog tužioca za južni okrug Njujorka podigla je 15. septembra optužnicu protiv članova ruske obaveštajne mreže zbog, citiram, zavere za finansiranje terorizma i izvršenje plaćenih ubistava u Sjedinjenim Državama. Sajber-napadi, sabotaže, tajne operacije i vojni pritisak. To nisu izolovani incidenti. To je obrazac ponašanja".

"Ne možete da pobedite"

Šikorski se potom direktno obratio ruskim predstavnicima i uporedio neuspeh Moskve da osvoji Ukrajinu sa ekonomskom snagom zemalja koje podržavaju Kijev.

"Predstavnicima Ruske Federacije poručujem sledeće: Pokušavate da osvojite Donbas više od 12 godina, a Kijev više od četiri. Zaustavila vas je herojska Ukrajina, zemlja sa BDP-om deset puta manjim od ruskog. A Poljska ima BDP koji je gotovo polovina vašeg. Evropa ima deset puta veći BDP od vašeg. NATO ima 25 puta veći BDP od vašeg. Možete ubiti još mnogo ljudi, ali ne možete da pobedite".

1/8 Vidi galeriju Ukrajina evakuiše porodice sa decom iz grada Družkivke u Donbasu nakon velikog ruskog prodora na frontu Foto: PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZED BRIGADE HANDOUT/PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZ

"Recite svom šefu"

Sikorski je govor završio direktnom porukom Sergeju Lavrovu, pozivajući ga da upozorenje prenese ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.