MELANIJA PRIREĐUJE GALA VEČERU ZA SIJA Simbolika u svakom detalju, ovako će izgledati jelovnik: Čuveno vino sa Zdravice za mir i porcelan koji nosi MOĆNU poruku
Prva dama SAD, Melanija Tramp, otkrila je detalje menija za večerašnju državnu večeru priređenu u čast kineskog predsednika Si Đinpinga, u sklopu njegovog samita sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući.
Kulinarski koncept osmišljen je tako da spoji američke sastojke s suptilnim kineskim uticajima i time poveže tradicije dveju zemalja. Večeru otvara zdravica uz vino Schramsberg Blanc de Noirs - isto ono kojim su Ričard Nikson i Džou Enlaj nazdravili u Pekingu 1972. godine tokom istorijske "Zdravice za mir", događaja koji je okončao decenije izolacije i neprijateljstva između SAD i Kine.
Meni obuhvata:
- Prvo jelo: Prefinjeni, baršunasti velute od žute tikvice, poslužen uz šumske pečurke dinstane sa svežim začinskim biljem i hrskava pančeta.
- Glavno jelo: Svež brancin u upečatljivoj korici od prepečenog susama, sa hrskavim bebi bok čojem i pečenim patlidžanom blago karamelizovanog ukusa.
- Desert: Francuski krem od vanile obogaćen sladoledom od meda iz same Bele kuće, uz franžipan od oraha i konfi od višnje.
U muzičkom delu programa nastupa klasični tenor Kristofer Makio, koji je pevao i na inauguraciji 2025. godine, uz pratnju vojnih orkestara Američkog marinskog korpusa i Vojske SAD.
Dekoracijom dominira crvena boja zbog svog dubokog značaja u kineskoj kulturi. Prostor krasi crvena tekstilna dekoracija, urne prepune crvenog cveća i čuveni serviz "Regan" - formalni porcelan od 4.370 komada sa crvenim detaljima, koji je 1981. godine naručila Nensi Regan.
Iz kancelarije prve dame poručuju da svi ovi detalji spajaju kinesku umetnost i američku tradiciju u duhu bezvremenske elegancije Bele kuće.
(Kurir.rs/Skaj njuz)