MELANIJA "IZGRMELA", ZABLISTALA PRED SI ĐINPINGOM! Prva dama SAD privukla sve poglede, a onda se pojavila i Ivanka: Ovako su izgledale na svečanom dočeku (FOTO)
- Melanija Tramp privukla je pažnju na svečanom dočeku Si Đinpinga u Beloj kući, u crnoj kombinaciji Aleksander Mekvin i Lubuten salonkama.
- U centru interesovanja bila je i Ivanka Tramp, koja je nosila plavu haljinu sa sakoom i belim cvetnim detaljima.
Melanija Tramp ponovo je bila u centru pažnje tokom svečanog dočeka kineskog predsednika Si Đinpinga u Beloj kući. Prva dama SAD pojavila se u elegantnoj kombinaciji koja je odmah privukla pažnju javnosti i modnih znalaca.
Za ovu priliku Melanija je odabrala upečatljivu crnu kombinaciju. Nosila je suknju olovka kroja modne kuće Aleksander Mekvin, uz odgovarajući tvid-sako. Stajling je upotpunila elegantnim tamnim salonkama Kristijana Lubutena.
Njeno izdanje bilo je svedeno, ali izrazito elegantno, a izbor odeće dodatno je naglasio njen prepoznatljiv modni stil. Melanija je tokom ceremonije bila uz supruga Donalda Trampa, dok su pažnju privlačili i detalji organizovanog dočeka kineskog predsednika.
Međutim, nije samo prva dama privukla poglede.
U centru pažnje našla se i Ivanka Tramp, koja se pojavila u potpuno drugačijem izdanju. Ćerka američkog predsednika odabrala je usku plavu haljinu sa odgovarajućim sakoom, a kombinaciju je dodatno ukrasila belim cvetnim detaljima.
Ivankino izdanje bilo je znatno upečatljivije i ženstvenije, dok je Melanija ostala verna klasičnoj eleganciji.
Susret Trampa i Si Đinpinga u Beloj kući privukao je ogromnu pažnju zbog važnosti razgovora dvojice lidera, ali su fotografije sa svečanog dočeka pokazale da su i modni detalji bili nezaobilazan deo događaja.
Melanija je tokom čitave ceremonije ostala uz supruga, dok su se u objektivima fotoaparata smenjivali prizori sa dočeka kineskog predsednika i njegove supruge Peng Lijuan.
Ipak, među brojnim fotografijama sa događaja, upravo su izdanja Melanije i Ivanke Tramp izazvala posebnu pažnju javnosti.
(Kurir.rs)