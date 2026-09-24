Slušaj vest

Melanija Tramp ponovo je bila u centru pažnje tokom svečanog dočeka kineskog predsednika Si Đinpinga u Beloj kući. Prva dama SAD pojavila se u elegantnoj kombinaciji koja je odmah privukla pažnju javnosti i modnih znalaca.

Za ovu priliku Melanija je odabrala upečatljivu crnu kombinaciju. Nosila je suknju olovka kroja modne kuće Aleksander Mekvin, uz odgovarajući tvid-sako. Stajling je upotpunila elegantnim tamnim salonkama Kristijana Lubutena.

Njeno izdanje bilo je svedeno, ali izrazito elegantno, a izbor odeće dodatno je naglasio njen prepoznatljiv modni stil. Melanija je tokom ceremonije bila uz supruga Donalda Trampa, dok su pažnju privlačili i detalji organizovanog dočeka kineskog predsednika.

1/13 Vidi galeriju Melanija Tramp dočekala suprugu kineskog predsednika u Beloj kući Foto: Alex Brandon/AP

Međutim, nije samo prva dama privukla poglede.

U centru pažnje našla se i Ivanka Tramp, koja se pojavila u potpuno drugačijem izdanju. Ćerka američkog predsednika odabrala je usku plavu haljinu sa odgovarajućim sakoom, a kombinaciju je dodatno ukrasila belim cvetnim detaljima.

Ivankino izdanje bilo je znatno upečatljivije i ženstvenije, dok je Melanija ostala verna klasičnoj eleganciji.

Susret Trampa i Si Đinpinga u Beloj kući privukao je ogromnu pažnju zbog važnosti razgovora dvojice lidera, ali su fotografije sa svečanog dočeka pokazale da su i modni detalji bili nezaobilazan deo događaja.

Melanija je tokom čitave ceremonije ostala uz supruga, dok su se u objektivima fotoaparata smenjivali prizori sa dočeka kineskog predsednika i njegove supruge Peng Lijuan.

Ipak, među brojnim fotografijama sa događaja, upravo su izdanja Melanije i Ivanke Tramp izazvala posebnu pažnju javnosti.