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Prva dama SAD Melanija Tramp i prva dama Kine Peng Lijuan su, nakon što su ostavile svoje muževe da vode ozbiljne političke pregovore u Beloj kući, otišle da obiđu jedan od najvećih muzeja azijske umetnosti u SAD, slaveći kulturne veze između SAD i Kine tokom diplomatske posete Vašingtonu koja privlači veliku pažnju.

Prve dame SAD i Kine posetile su Nacionalni muzej azijske umetnosti Smitsonijan instituta, u prikazu meke moći koji je spojio dve ličnosti poznate po povezivanju stila i diplomatije.

Bio je to njihov prvi javni susret supruga predsednika za gotovo deceniju, pri čemu je jedna bivši modni model, a druga poznata sopranistkinja.

Melaniju i Peng Lijuan su ispred Smitsonijan muzeja dočekali brojni građani, od kojih su mnogi mahali kineskim i američkim zastavama.

1/4 Vidi galeriju Melanija Tramp Peng Lijuan Foto: Finn Gomez / Getty images / Profimedia

Unutar muzeja, prve dame obišle su Sobu pauna, pozlaćenu zelenu, plavu i zlatnu trpezariju koja se nekada nalazila u jednoj londonskoj vili, pre nego što je 1923. godine otvorena za javnost u Vašingtonu. Sobu je napravio američki umetnik Džejms Maknil Vistler.

Takođe su zastale da pogledaju kameni disk iz drevne Kine, kao i ulje na platnu "Princeza iz zemlje porcelana" Vistlera, koje visi u Sobi pauna i prikazuje ženu u kimonu kako stoji i drži lepezu.

Kasnije su deca iz Kineske škole "Houp" izvela poznate kineske narodne pesme "Pesma i osmeh" i "Cvet jasmina".