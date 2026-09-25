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Spisak gostiju iz sveta tehnologije, izbor odeće, raspored sedenja i meni bili su u centru pažnje na državnoj večeri koju je američki predsednik Donald Tramp u četvrtak uveče priredio u čast kineskog predsednika Si Đinpinga.

Na večeri su se okupili milijarderi, uticajni ljudi iz Vašingtona i poslovni lideri, kao i brojni gosti koji su prisustvovali raskošnoj ceremoniji.

- Predsednik Si i ja razumemo da predstavljamo različite sisteme, ali veze između naših naroda opstaju i nikada se nismo bolje slagali - rekao je Tramp tokom zdravice.

Dodao je da dve zemlje zajedno mogu da grade odnose koji će doprineti prosperitetu i bezbednosti budućih generacija. Tramp je tokom trodnevne Sijeve posete Vašingtonu nastojao da ostavi snažan utisak na kineskog lidera i više puta isticao njihov blizak lični odnos.

Dvojica predsednika tokom dana razgovarala su o tenzijama oko Tajvana, trgovini i veštačkoj inteligenciji. Tramp je, međutim, tokom popodneva Siju pokazao i novine u Beloj kući, uključujući predsednički helikopter "Marin One" i novu heliodromsku platformu koju je izgradio za njega.

1/21 Vidi galeriju Samit Trampa i Sija - državna večera u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL, Alex Brandon/AP, Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL/Consolidated News Photos POOL

Si je u svojoj zdravici rekao da je Tramp obećao da će "Ameriku ponovo učiniti velikom", dok je Kina, kako je naveo, posvećena "velikom podmlađivanju kineske nacije". Prema njegovim rečima, ta dva cilja su ambiciozna, ali mogu međusobno da se podržavaju.

Tramp je nosio smoking, dok je prva dama Melanija Tramp odabrala kombinaciju u stilu smokinga: belu pamučnu bluzu modne kuće "Sen Loren", crni svileni pojas i crne brokatne pantalone "Dolče i Gabana" sa motivom božura.

Si je nosio crno odelo, dok je njegova supruga Peng Lijuan bila u crvenoj haljini. Istočna soba Bele kuće, u kojoj je održana večera, bila je uređena uz prigušeno osvetljenje i dekoraciju u crvenim i zlatnim tonovima.

Među gostima bili su direktor "OpenAI" Sem Altman, koji je po dolasku u Belu kuću potpisivao autograme, i direktor "Nvidije" Džensen Huang, koji se umesto svoje prepoznatljive crne kožne jakne odlučio za smoking.

Prisustvovao je i Bernar Arno, direktor francuske kompanije "LVMH".

Tramp je gostima pokazao i gradilište nove plesne dvorane

Tramp je tokom zdravice govorio o odnosima sa Sijem i vezama između SAD i Kine, ali je potom, kako je rekao, odlučio da "na trenutak odstupi od pripremljenog govora".

Pozvao je goste da kroz zavesu u zadnjem delu prostorije pogledaju gradilište nove plesne dvorane Bele kuće.

Tramp je rekao da bi projekat trebalo da bude završen za oko godinu dana i pozvao goste da nakon večere obiđu gradilište. Rekao je da bi oni mogli da budu "prvi ljudi koji će kročiti" u novi prostor.

Američki predsednik novu dvoranu naziva "Velikom salom SAD" i ranije je sugerisao da bi ona mogla da parira Velikoj sali naroda u Pekingu, gde je večerao tokom državne posete Kini u maju.

Tramp je Siju tokom večeri poklonio statuu orla, za koju je rekao da je osmišljena "u ličnoj saradnji Melanije i mene". Si tokom večere nije javno predstavio poklon za Trampa.

Na meniju bili brancin i bundeva

Prva dama Melanija Tramp učestvovala je u kreiranju menija, a jela su poslužena na crvenom porcelanu koji datira iz vremena predsedničkog mandata Ronalda Regana.

Za predjelo je poslužen velute od žute bundeve sa šumskim pečurkama, svežim začinskim biljem, hrskavom pancetom i uljem od mladog luka.

Glavno jelo bio je brancin u kori od susama, poslužen sa dinstanim mladim bok čojem, pečenim patlidžanom i zelenim sosom od svežeg začinskog bilja.

Za dezert je poslužen krem od vanile sa konfitom od višnje i orasima, uz sladoled zaslađen medom proizvedenim u Beloj kući.

Među gostima brojna imena iz sveta tehnologije

Na večeri su bili osnivač "Amazona" Džef Bezos, izvršni direktor "Tesle" i "SpejsEksa" Ilon Mask, direktor "Gugla" i "Alfabeta" Sundar Pičai, predsednik i suosnivač "OpenAI" Greg Brokman, kao i direktor "Dell Technologiesa" Majkl Del.

Svečana večera usledila je nakon što je Tramp u sredu lično dočekao Sija i njegovu suprugu u vojnoj bazi Endruz u blizini Vašingtona. Takav potez predstavlja neuobičajen protokolarni gest, jer američki predsednici uglavnom dočekuju strane lidere tek u Beloj kući.

Tokom svoje posete Pekingu u maju, Si je za Trampa takođe priredio državnu večeru, koja je održana pod velikim lusterima u Velikoj sali naroda. Među gostima su tada bili brojni predstavnici tehnološkog sektora, uključujući tadašnjeg direktora "Epla" Tima Kuka.

Sve je to predstavljalo veliki zaokret u odnosu na 2015. godinu, kada je tadašnji predsednik Barak Obama pripremao državnu posetu Sija SAD, a Tramp, koji je tada vodio prvu predsedničku kampanju, kritikovao je pompu koja je pratila događaj.