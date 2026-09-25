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Žena iz Filadelfije, koja je za dlaku pobegla iz kandži Rejmonda Horša kada je imala samo devet godina, otkrila je detalje tog zastrašujućeg susreta.

Ešli Rivera, koja sada ima 26 godina, saznala je da je Horš, koji je pokušao da je otme sa ulice 2009. godine, zapravo osoba u čijoj su kući nedavno pronađeni milioni jezivih snimaka, na kojima se između ostalog nalazi i više nestalih žena.

1/5 Vidi galeriju Žene čiji se nestanak povezuje sa Judžinom i Rejmondom Horšom Foto: NAMus

Rivera se prisetila kako je jedno veče ušla u prodavnicu "7-Eleven", koja se nalazila preko puta njene kuće u četvrti Kensington, preneo je list "Philadelphia Inquirer".

Bila je u pidžami, ali na vidiku svog očuha, koji je sedeo na tremu kuće, pušio cigaretu i pored sebe držao štake.

Kada je izašla iz prodavnice, primetila je muškarca u šezdesetim godinama, duge i masne kose, kako polako kruži blokom u zelenom džipu.

U početku nije obraćala pažnju na njega, ali je osećala da je posmatra, sve dok nije zaustavio vozilo pored nje.

Taj čovek spustio je prozor, pozvao je da uđe u automobil i rekao joj da je "seksi".

Ešli se udaljila, ali je muškarac iznenada iskočio i zgrabio je za ruku. Vrištala je u pomoć dok ju je on vukao ka svom džipu.

Čak i 17 godina kasnije, pamti njegove oči: "Izgledao je veoma zlobno."

Rejmond Horš Foto: US Marshals

Rivera je rekla da je izbegla njegove kandže isključivo zahvaljujući očuhu, koji je čuo njen vrisak.

On je, kako se navodi, hramljući sišao sa trema i udario štakom po zadnjem staklu Horšovog džipa kako bi oslobodio Ešli. Horš je potom naglo dao gas i pobegao.

Rivera je utrčala u kuću plačući i sve ispričala majci Saši, koja je pozvala policiju.

Saša Rivera je za "Inquirer" izjavila da je istrčala napolje i videla Horša kako kruži oko njihovog bloka.

- Jurila sam ga sa bejzbol palicom u rukama - rekla je, opisujući kako je zamahivala ka džipu dok je prolazio pored nje.

- Mislila sam da će je ubiti. Da ju je odveo, možda nikada ne bih pronašla svoju ćerku.

Policija je stigla i uhapsila Horša. Policajci su u njegovom džipu pronašli dvogled sa velikom moći uvećanja, digitalni fotoaparat, telefoto objektiv, povez za oko i kondom.

Ešli Rivera Foto: Facebook

Kada su policajci pitali Ešli i njenu majku da li je to muškarac koji je pokušao da je namami u svoj automobil, Ešli je rekla da "ne može da zaboravi to lice".

Horš je optužen za namamljivanje deteta u motorno vozilo i kvarenje morala maloletnika, izvestio je "Inquirer".

Rivera je bila šokirana kada je ove nedelje saznala da je taj čovek zapravo Horš, perverznjak povezan sa nestankom najmanje sedam žena.

Horšova kuća u Olniju i njena uznemirujuća prošlost nalaze se u središtu opsežnih istraga još od juna. U istrazi je otkriveno mnoštvo uznemirujućih digitalnih dokaza (više od milion snimaka!) koji ukazuju na to da je možda ubio žene koje je mamio sa ulica Kensingtona.

Horš je preminuo 2025. godine u 82. godini života, ali je njegov sin nastavio da živi u kući i po svoj prilici je umešan u navodne zločine.

Judžin Horš, sin Rejmonda Horša Foto: Philadelphia Police Department

Slučaj Rivere predstavlja prvi poznati primer u kojem je taj seksualni predator nasrnuo na dete. To takođe pruža novi uvid u način na koji je Horš izbegavao posledice svojih postupaka.

- Zaista osećam kao da sam izbegla veliku opasnost - rekla je Rivera.

- Mogao je da me kidnapuje. Mogao je da mi učini isto ono što je učinio tim ženama. Mogao je da me siluje, da me ubije.

- Imala sam devet godina. Bila sam samo dete.

Nekoliko meseci kasnije, u januaru 2010. godine, Rivera je svedočila protiv Horša na sudu.

Rivera se tresla dok je prilazila podijumu, a Horš i njegovi advokati sedeli su na svega nekoliko metara od nje. Sećala se kako je zurio u nju - jedno oko mu je gledalo pravo, dok je drugo bilo izbuljeno.

- Bila sam toliko uplašena, a on je neprestano zurio u mene. Jednostavno sam briznula u plač - rekla je. "Imala sam osećaj kao da gledam ubicu."

Rivera je rekla da je njeno svedočenje moralo biti prekinuto.

- Morala sam da siđem sa podijuma jer sam previše plakala - rekla je za "Inquirer".

Sudija Višeg suda Rodžer Gordon proglasio je Horša krivim po obe tačke optužnice i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od dve i po do pet godina. Zbog osuđujuće presude, Horš bi morao da se registruje kao seksualni prestupnik, ali je zatražio ponovno suđenje pred Sudom opšte nadležnosti.

Za razliku od uobičajene žalbe - u kojoj viši sud čita zapisnik sa suđenja pred nižim sudom kako bi proverio da li je bilo pravnih ili proceduralnih grešaka - ponovno suđenje znači da postupak kreće od nule, što bi zahtevalo da Rivera ponovo svedoči.

Molila je majku da je ne tera da se vraća na sud. Saša Rivera (46) nije želela da njena ćerka ponovo prolazi kroz tu traumu.

- Mislila sam da će on i njegova porodica učiniti nešto nama - rekla je majka.

Slučaj je preuzeo novi tužilac. Međutim, bez Riverinog svedočenja, kancelarija okružnog tužioca je odustala od optužbi protiv Horša. Prvobitna presuda je poništena, a Horš je 2015. godine uspešno podneo zahtev da se podaci o slučaju izbrišu iz evidencije.

Tužiteljka na tom slučaju, Džil Fertel, izjavila je da je iskustvo kroz koje je Rivera prošla bilo "užasno".

- Sistem nije osmišljen za decu - rekla je Fertel. "Postoji razlika između mogućnosti da se suočite sa osobom koja vas optužuje i mogućnosti da zastrašite žrtvu."

Država je 2013. godine preinačila krivično delo mamljenja deteta mlađeg od 13 godina u teže krivično delo. Fertel je takođe objasnila da sudovi sada češće dozvoljavaju deci da svedoče putem video-linka kako bi izbegla susret sa osobom koja ih je zlostavljala.

Ešli Rivera je rekla da je taj zastrašujući trenutak u njoj izazvao strah od igre na otvorenom i da se i danas bori sa anksioznošću: "Kada muškarci zure u mene, odmah osetim strah."

Njen sin je sada istih godina kao ona u trenutku kada je Horš pokušao da je ugrabi. Rekla je da strahuje da ga pusti bilo gde samog, pa čak i da se igra u parku koji se nalazi u blizini njene kuće.