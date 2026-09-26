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Jedan muškarac je pokušao da savlada odbeglog emuanasred seoskog puta u Velikoj Britaniji, ali ga je ogromna ptica udarila glavom i uspela da pobegne.

Veruje se da je emu pobegao iz ograđenog prostora na jednoj farmi u Salkombeu, u Devonu, pre nego što je muškarac pokušao da ga zaustavi.

1/8 Vidi galeriju Čovek pokušava da savlada emua Foto: screenshot thesun.co.uk

Džejms Barker (46) snimio je neobičan prizor 9. septembra, dok je prolazio automobilom seoskim putem. Na snimku se vidi muškarac koji se rve sa egzotičnom pticom i pokušava da je zadrži, dok se ona uporno opire.

Muškarac tokom borbe viče: "Emu dole, emu dole!" U međuvremenu, jedna alpaka iz ograđenog prostora posmatra čitavu scenu.

Posle 20 sekundi borbe, emu je glavom udario muškarca i oborio ga na kolovoz. Ptica je potom pobegla nazad u ograđeni prostor iz kojeg je prethodno izašla. Barker, koji se tokom čitavog događaja smejao, rekao je da je prizor bio toliko neobičan da je morao da ga snimi.

- Nije nešto što se viđa svakog dana! Morao sam da snimim, jer mi ljudi inače ne bi verovali - rekao je on.

Barker je objasnio da je ugledao pticu na putu i zaustavio automobil kako bi muškarac mogao da je uhvati, ali mu je situacija bila toliko smešna da je odlučio da sve zabeleži kamerom.

- Alpaka koja je stajala na ulazu učinila je scenu još zanimljivijom. Bilo je očigledno da ptica baš i nije želela da se vrati kući - rekao je.

Snimak je na društvene mreže postavila Barkerova supruga Ro, a video je za kratko vreme pregledan više od dva miliona puta.

Jedan korisnik je komentarisao: "Ovo ne možeš da izmisliš, ulepšalo mi je dan."