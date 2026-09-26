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Novi snimak sa kamera na uniformama njujorških policajaca prikazuje poslednje trenutke pre nego što je policija na Tajms skveru ubila 49-godišnju Pamelu Sisneros, koja je bila naoružana sa dva kuhinjska noža.

Na snimku, koji je policija objavila u petak uveče, vidi se kako policajci prate Sisneros i više puta pokušavaju da je ubede da spusti noževe koje drži ispred grudi.

Sisneros, majka troje dece, prethodno je 31. avgusta nožem napala dve osobe u centru Menhetna, od kojih je jedna preminula.

"Spusti nož", rekao joj je policajac Rajan Brito.

"Dođi i uzmi me", odgovorila je Sisneros, nakon čega joj je policajac Fransis Galijano rekao: "Ne želim da te hvatam."

Sisneros je zatim rekla: "Već mi je dosta ovog sveta. Dosta mi je svega ovoga."

Brito je pokušao da nastavi razgovor sa njom.

"Razumem, razumem... Ali zašto? Šta se događa?", upitao je.

"Moraćete da me ubijete"

Dok se napeta situacija nastavljala, policajci su više puta pozivali Sisneros da se smiri, spusti oružje i diše.

"Razumem. Svet je težak. Posebno Njujork. Znam da je Njujork težak. Veruj mi, svi patimo", rekao joj je Brito.

Zatim ju je upitao: "Veruješ li u Boga?"

"Ne. Više ne", odgovorila je.

Potom je policajcima uputila pretnju.

"Moraćete da me ubijete. Da, moraćete. Ili to, ili ću ja ubiti sve vas", rekla je Sisneros.

Brito je nastavio da pokušava da je odgovori od napada.

"Slušaj, znam da prolaziš kroz mnogo toga, ali nije vredno toga. Nije vredno toga. Obećavam ti", rekao je.

Na mesto događaja pristigli su dodatni policajci koji su joj više puta naredili da spusti noževe, ali je odgovorila: "Neću ništa da spustim."

Na snimku se potom vidi kako Sisneros zamahuje noževima, dok policajci pokušavaju da je zaustave elektrošokerima. Oni, međutim, nisu uspeli da je onesposobe.

Sisneros je zatim, prema snimku, potrčala prema policajcima držeći noževe. Policajci Džozef O'Konor i Stiven Darsi ispalili su tri metka, nakon čega je pala na trotoar.

Prevezena je u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

Pre toga nožem napala dve osobe

Prema navodima policije, Sisneros je prethodno iz crvene kese izvadila dva noža i napala 68-godišnjeg Taka Kama.

On je uboden u stomak nakon što je izašao iz metroa u blizini Zapadne 41. ulice i Sedme avenije.

Sisneros je potom krenula prema 42. ulici, gde je nožem napala 32-godišnju Erin Pjačenti, zaposlenu u Bank of America.

Pjačenti, koja je nedavno postala majka i tek se vratila na posao nakon porodiljskog odsustva, preminula je od zadobijenih povreda. Samo nekoliko dana ranije proslavila je krštenje svoje ćerke.

Sisneros je potom pobegla prema policijskoj stanici, gde su je policajci zatekli sa dva noža u rukama.

Nekoliko meseci pre napada na Tajms skveru objavila je poruku na društvenim mrežama u kojoj je pisala o religiji i "poslednjim vremenima".

U objavi od 30. novembra 2025. govorila je o gubitku ljubavi među ljudima i "napadanju drugih nožem bez razloga".

"Možete i sami da pročitate u Svetom pismu, koje upozorava na poslednja vremena", napisala je.