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Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je da su Rusija i ruski predsednik Vladimir Putinnajveća pretnja bezbednosti Velike Britanije, upozorivši da se njegova zemlja suočava sa najvećim rizikom od rata u njegovom životu.

- Imamo rat na našem kontinentu. Imamo ruskog predsednika sa imperijalističkim ambicijama, koji neprestano testira britansku odbranu, odbranu NATO-a i snagu naših savezništava - rekao je Striting uoči konferencije Laburističke stranke u Liverpulu.

On je naveo da je upravo ta pretnja jedan od razloga za odluku britanske vlade da sprovede "najveće održivo povećanje izdvajanja za odbranu od završetka Hladnog rata".

Striting je rekao da Velika Britanija trenutno ima neophodne kapacitete za svoju bezbednost, ali da to ne bi bio slučaj ukoliko bi njene odbrambene sposobnosti ostale na sadašnjem nivou narednih pet godina.

- Vojna snaga jača odvraćanje, a snažno odvraćanje znatno smanjuje mogućnost da završimo u ratu sa Rusijom ili bilo kim drugim - poručio je britanski ministar.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada London povećava fokus na jačanje oružanih snaga i odbrambenih kapaciteta, dok britanske vlasti upozoravaju na bezbednosne izazove povezane sa Rusijom i ratom u Ukrajini.

(Kurir.rs/Index.hr)

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