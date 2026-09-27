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Sud je dao konačnu dozvolu za marš noćas u 2:15 sati. Hiljade demonstranata, od kojih su mnogi nosili fantomke, okupilo se da bi blokiralo učesnike parade Reda Oranžista, protestanata koji se zalažu za to da Severna Irska bude deo Velike Britanije.

Demonstranti su nameravali da spreče Oranžiste da obave marš u gradu Portadaunu, čiji su građani u većini za ujedinjenje sa Republikom Irskom.

Jutros oko osam, kada je trebalo da počne marš, demonstranti su počeli da ispaljuju vatromet, ali im je razglasom poručeno da će biti uhapšeni zbog nedozvoljenog kontra-mitinga.

1/6 Vidi galeriju Demonstracije katolika u Severnoj Irskoj zbog marša protestanata Foto: Peter Morrison/PA, Paul Faith / AFP / Profimedia

Premijer Bernam apelovao je na smirenost svih strana, rekao je da je u Severnoj Irskoj ostvaren veliki napredak i da ne želi da stvari počnu da idu unatrag.

Današnji marš je prvi u gotovo 30 godina da je Redu Oranžista dozvoljeno da marširaju ulicom Garvehi. Ta ulica je ozloglašeno mesto sukoba u kojima je poginulo 3.600 ljudi, pre nego što je postignut Sporazum na Veliki petak 1998 godine.

Severna Irska je na osnovu Sporazuma ostala u sastavu Velike Britanije. Ostatak Irske dobio je nezavisnost pre jednog veka.

Irski nacionalisti na severu, većinom katolici, traže ujedinjenje sa Republikom Irskom, dok protestanti hoće da ostanu unutar Velike Britanije.

Meri Lu Mekdonald, predsednica Šin Fejna, partije istorijski vezane za Irsku republikansku armiju (IRA), rekla je da ljudi u ulici Garvehi neće dozvoliti da se uvuku nazad u prošlost.

- To je ludilo. To je zapravo primitivan tretman bilo koje zajednice u 2026. godini.To je nepodnošljivo i neće biti tolerisano - rekla je ona.

Gavin Robinson, lider Demokratske unionističke partije, najveće partije koja je za Veliku Britaniju, prozvao je lidere Šin Fejna da oni zaoštravaju situaciju.

- Vladavina prava ne može biti primenjena samo kada se Šin Feinu sviđa rezultat. Naše institucije bazirane su na poštovanju policije, sudova i vladavini prava - rekao je on.