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Američki predsednik Donald Tramp opravdao je predstojeću prodaju američkog oružja Tajvanu tako što je tokom samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Beloj kući pred gostom iz Pekinga pokušao da umanji značaj te isporuke, prikazujujući je kao samo jednu od mnogih prodaja koje Vašington obavlja širom sveta.

Nakon toga je Tramp čak upitao Sija da li bi bio zainteresovan ta nabavku američkog oružja.

AP prenosi da je ovo sinoć u emisiji na Foks njuzu kazao Dejvid Perdju, američki ambasador u Kini.

Perdju je rekao da je Tramp otvorio mogućnost da prodaje oružja iz SAD upravo zemlji koja je sve veći geopolitički rival Amerike.

Američka tehnologija ide u ruke potencijalnom neprijatelju?

Iako američka agencija naglašava da je malo verovatno da bi se ova ponuda ostvarila, ali i dodaje da, ako bi do toga ipak došlo, takva prodaja bi na naglavačke izvrnula politiku Vašingtona kakva je generacijama vođena prema Kini i Tajvanu, a potencijalno bi američku tehnologiju predala u ruke potencijalnom neprijatelju.

Perdju je ovo izjavio par dana nakon što je Tramp ugostio Sija u trodnevnoj državnoj poseti Vašingtonu, ali nije precizirao kada je ponuda tačno upućena.

Šenon Brim, voditeljka emisije "Foks njuz sandej", podsetila je Perdjua na zabrinutost republikanskih i demokratskih kongresmena i senatora zbog odlaganja paketa pomoći i isporuka oružja Tajvanu, kako bi vlast u Tajpeju odbranila od kineske pretnje ostrvo koje Peking smatra svojim.

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Ona je upitala da li SAD ovakvim postupanjem prema Tajvanu žele da zadovolje kineskog predsednika, kojeg je Tramp ugostio na prošlonedeljnom samitu.

Perdju je odbacio takav stav, poručivši da je stav Trampa "snažan po pitanju Tajvanu kao nikada do sada“"i da je republikanski predsednik prodao dosta oružja tom ostrvu.

1/5 Vidi galeriju Rukovanje Trampa i Sija u Beloj kući Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Ambasador SAD u Pekingu je uz to kazao da Tramp i Si nastavljaju razgovore o budućim isporukam američkog oružja Tajvanu.

- Ali predsednik Tramp nastavlja da govori: "Hej, mi prodajemo oružje i drugim ljudima širom sveta". On je zapravo u jednom trenutku upitao predsednika Sija da li bi želeo da kupi nešto od tog oružja - naveo je Perdju.

1/4 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Sija u Ovalnom kabinetu Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Amerika se zakonski obavezala na pomoć Tajvanu

AP podseća da su SAD u obavezi prema važećim američkim zakonima da obezbede Tajvanu sredstva za samoodbranu.

Iako ne priznaje Tajvan kao zemlju, Amerika obezbeđuje najjaču neformalnu podršku ostrvu i najveći je njegov snabdevač oružjem.

1/21 Vidi galeriju Samit Trampa i Sija - državna večera u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL, Alex Brandon/AP, Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL/Consolidated News Photos POOL

Američka agencija ipak podseća da se više američkih političkih lidera nije jasno odgovorilo na pitanje da li bi angažovali vojnu silu u odbrani tog saveznika SAD u slučaju kineske invazije.

1/8 Vidi galeriju Čajanka predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Sija Đinpinga u Beloj kući Foto: alex wroblewski / AFP / Profimedia

Navodi se da je Kina vršila pritisak na Vašington da obustavi prodaju oružja Tajpeju, što je bilo najizraženije tokom prethodnog samita Sija i Trampa u maju u Pekingu.

1/6 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping u poseti Nacionalnom arhivu u Vašingtonu u okviru trodnevnog samita Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Nakon tog sastanka, SAD su pauzirale isporuku rekordnog paketa u vrednosti od 14 milijardi dolara, a Tramp je prodaju oružja Tajvanu opisao kao "veoma dobar pregovarački adut" sa Kinom.

1/6 Vidi galeriju Završen samit Donalda Trampa i Sija Đinpinga u Vašingtonu, svečani ispraćaj na aerodromu u bazi Endruz Foto: Mark Schiefelbein/AP

Prema navodima kineskih državnih medija. tokom privatnih razgovora u Beloj kući prošle nedelje, Si je vršio pritisak na Trampa da se usprotivi nezavisnosti Tajvana