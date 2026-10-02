Slušaj vest

Sedamnaestogodišnji učenik je uhapšen nakon što je policijski službenik višeg ranga nasilno napadnut tokom protesta učenika srednjih škola u Francuskoj, saopštio je tužilac u Belforu, Pol-Eduar Laloa.

Policajac, koji je bio raspoređen na školskim protestima u Belforu, na severoistoku Francuske, brutalno je napadnut nakon što je drugi policajac van dužnosti uhapsio jednog mladića, izjavio je tužilac za agenciju AFP.

Grupa ga oborila, tukla i šutirala po glavi

Policajca je "napala rulja mladih ljudi" u blizini Srednje škole Kurbe u Belforu u 9.15 časova po lokalnom vremenu. Grupa ga je "oborila na zemlju i tukla pesnicama i nogama, posebno u predelu glave", rekao je Laloa, koji je najavio da će otvoriti istragu za pokušaj ubistva službenog lica. On bi popodne trebalo da održi konferenciju za štampu.

Policijsko pojačanje je "brzo intervenisalo kako bi rasturilo grupu napadača" i pružilo pomoć policajcu, dodao je Laloa. On je pretrpeo "kratak gubitak svesti" i zadobio "nekoliko povreda" na licu.

Ubrzo nakon toga uhapšen je sedamnaestogodišnji učenik te škole.

On nije zvanično identifikovan kao osoba koja je udarila policajca, rekao je Laloa, dodajući da su istrage u toku kako bi se utvrdila njegova umešanost.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć!

Tužilac otvorio istragu za "pokušaj ubistva s predumišljajem".

U objavi na mreži X, ministar unutrašnjih poslova Francuske, Loran Nune, podelio je snimke "retko viđenog nasilja" i "nepodnošljive prizore" napada na policajca u Belforu.

Loran Nune je takođe objavio da je tužilac u Belforu otvorio istragu za "pokušaj ubistva s predumišljajem".

- Sve će biti preduzeto kako bi se identifikovali počinioci ovog gnusnog čina. Puna podrška policajcima i žandarmima koji intervenišu u teškim uslovima i kada primenjuju silu, u skladu sa mojim instrukcijama, oni se ne suočavaju sa demonstrantima, već sa izgrednicima - rekao je ministar.

- Ove slike, koje su izuzetno nasilne, nepodnošljive su - rekao je Nune komentarišući napad.

- Policajac, koji je namerno bio meta, prevezen je u bolnicu nakon što je izgubio svest. Na sreću, njegovo stanje u ovom trenutku više ne izaziva ozbiljnu zabrinutost. Moje misli su sa njim - zaključio je ministar unutrašnjih poslova Francuske.

Do 1. oktobra je uhapšeno blizu 2.000 ljudi, od kojih je dve trećine u pritvoru

Protesti učenika srednjih škola, kojima su se pridružili studenti u Francuskoj, nekontrolisano su se razbuktali širom zemlje i pretvorili se u nasilne sukobe sa policijom.

Stotine škola u ovoj zemlji su zatvorene dok učenici nastavljaju da protestuju zbog, kažu, nedostatka nastavnika, prepunih učionica i trošnih zgrada.

Protesti su počeli ranije ove nedelje u Parizu, glavnom gradu Francuske, a potom su se proširili na druge gradove.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Od početka protesta, više stotina škola pretrpelo je "tešku štetu", rekao je Eduar Žefre, ministar prosvete Francuske.

Povređeno je 65 zaposlenih u školama, među kojima 40 direktora, dodao je.

Do 1. oktobra je uhapšeno blizu 2.000 ljudi, od kojih je dve trećine u pritvoru, kažu vlasti.

1/17 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Printscreen

Srednja škole 'Nelson Mandela' u Nantu, u zapadnoj Francuskoj, jedna je od najteže oštećenih, a situacija je bila toliko ozbiljna da su zaposleni morali da evakuišu 160 učenika, kaže ministar prosvete.