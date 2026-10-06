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Jemenske snage, uz podršku Saudijske Arabije, navodno su oklopnim vozilima pregazile borce Hutakoji su se prethodno predali, prema snimcima objavljenim u ponedeljak, dok su žestoke borbe besnele za kontrolu nad važnim pomorskim prolazom na Crvenom moru.

Na jednom snimku grupa boraca Huta podiže ruke u znak predaje, nakon čega oklopno vozilo prelazi preko njih. Čuje se kako vozač viče "Alahu ekber" ("Bog je veliki").

Na drugom snimku oklopno vozilo prelazi preko nekoliko ranjenih pobunjenika koji su podigli ruke dok su ležali na zemlji. Na trećem snimku nekoliko boraca Huta kreće se kroz plitku vodu, dok ih oklopno vozilo vuče. Čini se i da su neki od njih upucani.

Snimci su se pojavili u trenutku kada su jemenske vladine snage, uz podršku saudijskih vazdušnih napada, pojačale ofanzivu s ciljem da proteraju Hute, koje podržava Iran, iz moreuza Bab el Mandeb, koji su pobunjenici zauzeli u iznenadnom napadu prošlog meseca.

Obe strane prijavile su velike gubitke u borbama duž obale Crvenog mora, koja je od ključnog značaja za svetski pomorski saobraćaj, kao i oko grada Taza.

Ženevske konvencije iz 1949. godine, koje je Jemen ratifikovao, zabranjuju napade na borce koji su "hors de combat", odnosno koji više nisu sposobni za borbu, uključujući one koji su se predali ili su zbog povreda onesposobljeni za dalje učešće u borbama.

Žestoke borbe izbile su u ponedeljak zbog kontrole nad jednim od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu.

Stubovi dima nadvili su se nad Sanom, glavnim gradom pod kontrolom Huta, nakon što su saudijski vazdušni napadi pogodili najmanje jednu lokaciju u gradu.

Jemenski vojni izvori na tom području rekli su The Telegraph da je operacija počela talasima saudijskih vazdušnih napada i kopnenim napredovanjem vladinih jedinica ka moreuzu.

Pobunjenici Huti saopštili su da pružaju otpor i negirali da su vladine snage ostvarile bilo kakav napredak.

Ukoliko bi vladine snage, uz podršku Saudijske Arabije, uspele da ponovo uspostave kontrolu nad moreuzom, to bi moglo značajno da doprinese bezbednosti plovidbe kroz uski prolaz, koji je ključno čvorište za transport nafte i gasa.

Snage koje podržava Saudijska Arabija saopštile su da su zauzele velike delove područja Dubab, sa kojeg se pruža pogled na Bab el Medeb.

Brigadni general Madžid al Nuzajli, portparol snaga koje podržava Saudijska Arabija, rekao je da su trupe učvrstile kontrolu nad tim područjem i da su neki opkoljeni Huti pobegli čamcima.

On je operaciju opisao kao "stratešku ofanzivnu operaciju" u kojoj su korišćene "savremene sposobnosti". Navodno je od zore izvedeno više od 1.000 vazdušnih udara.

Ministar odbrane Jemena rekao je da su snage "u potpunosti preuzele kontrolu nad Bab al Madebom i ostrvom Majun".

Ofanziva je deo šire kampanje, nazvane "Operacija Zora Jemena", koju je međunarodno priznata vlada te zemlje najavila u nedelju.

Kako je pala noć, snage koje podržava Saudijska Arabija saopštile su da su zauzele strateški obalski grad Moku i da napreduju ka severu, prema gradovima na Crvenom moru Jahtul, Džiran, Mausidž i Al Havha.

Huti su prošlog meseca, u iznenadnom i brzom napredovanju duž obale, zauzeli Moku, istorijsku luku za trgovinu kafom po kojoj je kafa moka dobila ime.

Jemenska provladina novinska agencija Saba citirala je vojni izvor koji je rekao da su vladine snage ponovo zauzele grad, zapadno od provincije Taiz, i da napreduju kako bi ga obezbedile.