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Francuska će pustiti u promet 10 miliona barela dizela iz svojih strateških rezervi kako bi uticala na cene na pumpama, za koje se očekuje da će "automatski pasti" za 12 do 18 centi po litru, izjavio je premijer Sebastijen Lekornu.

Ova najava usledila je nakon dogovora koji su prošle nedelje postigle zemlje G7 o puštanju 100 miliona barela naftnih derivata iz strateških rezervi tokom perioda od četiri meseca.

To je mera koju je pomenuo i Lekornu uz diplomatske napore predsednika Emanuela Makrona usmerene na obezbeđivanje zaliha goriva, preneo je pariski list Mond.