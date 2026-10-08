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Porodice hiljada ljudi koji se i dalje vode kao nestale u Nepalu, nedeljama posle katastrofalne poplave, imaju pomešana osećanja pošto je Vlada ove nedelje saopštila da obustavlja potragu za žrtvama.

Kabinet premijera Balendre Šaha odlučio je u ponedeljak da se okončaju akcije potrage za žrtavama poplava 26. avgusta. odsad će se vlasti usredsrediti na sanaciju i obnovu, posebno puteva i mostova koje je odnela poplava u udaljenim područjima gde je teško dostavljanje pomoći.

Spasioci su do sada našli tela 1.455 ljudi, ali se 5.285 i dalje vodi kao nestalo, uključujući stotine stranaca.

1/10 Vidi galeriju Katastrofalne poplave u Nepalu Foto: Niranjan Shrestha/AP, Satellite image ©2026 Vantor, Sulav Shrestha/Xinhua

Vlada procenjuje da će obnova i oporavak koštati 4,77 milijardi dolara. Poplave su pogodile gotovo 33.000 ljudi, a oko 7.500 domova je oštećeno ili uništeno.

Nada u nalaženje preživelih je nakratko oživela pošto su 4. septembra iz gradilišta tunela buduće hidroelektrane "Trišuli" spasena dva nepaska radnika, a dva dana kasnije su spasioci tamo našli i jednog kineskog.

Porodice žrtava protestuju

Porodice žrtava organizovale su proteste zahtevajući bolju i širu potragu.

"Veoma sam ljuta na Vladu što odustaje od potrage i ne razumem kako to mogu da učine kada još ima nade da bi neko naš mogao biti nađen”, rekla je Uša Katri koja je danima tragala za svojim suprugom u više gradova duž toka reke gde su nalažena tela.

Pregledala je i fotografije tela koja su nađena i sahranjena privremeno, dok se ne obavi identifikacija.

"Ili moraju da predaju telo ili da pokažu čvrst dokaz da mog supruga više nema, pa tek onda mogu da ga proglase mrtvim", rekla je Katri.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

"Napustili su nas, nije trebalo da obustave potragu", rekao je Maheš Šresta čiji je brat bio inženjer u hidroelektrani u izgradnji pogođenoj poplavom. "Naša porodica zahteva da nastave potragu za njim", kazao je on.

Drugi su pozdravili tu odluku i naveli da traže izdavanje državnih potvrda o smrti.

"Nakon toliko dana i nedelja gotovo da nema nade da će neko biti nađen živ. Sigurni smo da niko od njih nije preživeo i samo želimo da stavimo tačku na sve to", rekao je Niradžan Paudel koji je u poplavi izgubio pet rođaka.

Nekoliko ljudi čiji se rođaci i dalje vode kao nestali obavilo je simbolične pogrebne obrede. Kremacija je važan završni obred u hinduističkoj tradiciji, a njeno izvođenje – čak i bez tela – nekim porodicama pruža osećaj duhovnog olakšanja.

Paudel je rekao da je Vlada do sada odbijala da za nestale izdaje potvrde o smrti, uz obrazloženje da zakon to ne omogućava. U Nepalu su potvrde o smrti neophodne da bi porodice mogle da ostvare pravo na odštetu i isplatu osiguranja, kao i da bi mogle da naslede imovinu.