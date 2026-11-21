Slušaj vest

Novinari američke televizije NBC testirali su plišanu mačku Contixo AI Pixie-Paw, namenjenu deci od tri godine i otkrili da ona tokom razgovora može da iznosi detalje o grupnim silovanjima i pogubljenjima. Iako se reklamira kao pametan drugar koji priča priče i pomaže mališanima u učenju, odgovori koje je davala tokom provere bili su daleko od sadržaja primerenog deci.

Plišana mačka šokirala novinare

Reč je o igrački Contixo AI Pixie-Paw, plišanoj mački čije su oči mali ekrani. Proizvođač je predstavlja kao interaktivnog drugara koji može da priča priče, pomaže u učenju i razgovara sa decom. Za razliku od običnih igračaka koje izgovaraju unapred snimljene rečenice, ova koristi veštačku inteligenciju kako bi odgovarala na različita pitanja.

Tokom testiranja novinari su joj postavljali pitanja o istorijskim događajima i zločinima. Igračka je davala detaljne odgovore o grupnim silovanjima i pogubljenjima, a među temama koje je obrađivala bili su genocid nad narodom Rohinja i masakr u Katinskoj šumi tokom Drugog svetskog rata.

Nakon objavljivanja rezultata, veliki trgovinski lanci Target, Walmart, Macy's i Amazon uklonili su oglase za ovu igračku. Novinari su namerno postavljali pitanja o osetljivim istorijskim temama, ali je testiranje pokazalo da zaštita od neprimerenog sadržaja nije bila dovoljno pouzdana.

Problemi nisu ograničeni na jednu igračku

Slični nedostaci primećeni su i kod drugih igračaka koje koriste četbotove. Tokom testiranja pojedine su mešale engleski i mandarinski jezik, dok su druge pogrešno izgovarale ili pisale jednostavne reči, iako su predstavljene kao pomoć u učenju, što je posebno problematično kada se ovakvi proizvodi reklamiraju za predškolce koji tek razvijaju govor i usvajaju prve veštine čitanja.

Na dodatne rizike ukazala je i američka organizacija PIRG u izveštaju iz novembra 2025. godine. Istraživači su testirali četiri igračke sa veštačkom inteligencijom i otkrili da su neke ulazile u seksualno eksplicitne razgovore, dok su druge pokazivale neprimerene reakcije kada bi im dete reklo da želi da prekine razgovor. U izveštaju su upozorili i na nedovoljnu roditeljsku kontrolu i prikupljanje osetljivih podataka o deci.

Naime, za razliku od klasičnih plišanih igračaka, modeli sa veštačkom inteligencijom mogu da imaju mikrofon, internet vezu i softver koji obrađuje ono što dete govori. U zavisnosti od proizvoda, razgovori mogu da se čuvaju ili šalju na obradu kompanijama koje pružaju AI usluge. Zbog toga roditelji pre kupovine treba da provere koje podatke igračka prikuplja i šta se sa njima kasnije dešava.

Foto: Edu Del Fresno / Zuma Press / Profimedia

Koliko taj problem može biti ozbiljan pokazao je i slučaj igračke Bondu. Magazin Wired pisao je u januaru 2026. o bezbednosnom propustu zbog kog je bilo moguće pristupiti zapisima više od 50.000 razgovora dece sa igračkama. Među dostupnim podacima bili su transkripti razgovora, imena, datumi rođenja i informacije o dečjim navikama. Kompanija je nakon upozorenja otklonila propust, ali je slučaj pokazao koliko privatnost dece može biti ugrožena kada igračke postanu povezani uređaji.

Deca mogu da poveruju da imaju pravog prijatelja

Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost da se deca emotivno vežu za ovakve igračke. Kada plišani ljubimac pamti ime deteta, njegove omiljene stvari i prethodne razgovore, mališan može da stekne utisak da ga igračka zaista poznaje i razume. Ipak, iza takvih odgovora ne stoji ljudsko razumevanje, već softver koji obrađuje informacije i generiše odgovore.

Organizacija Common Sense Media objavila je i procenu rizika igračaka sa veštačkom inteligencijom. U testiranju tri proizvoda utvrđeno je da 27 odsto odgovora nije bilo primereno deci. Istraživači su ukazali na probleme sa privatnošću, pouzdanošću i emocionalnim vezivanjem, a organizacija ne preporučuje ovakve igračke deci mlađoj od pet godina.

Foto: Profimedia

Roditeljska kontrola nije dovoljna garancija

Iako pojedini modeli imaju roditeljske kontrole kojima se ograničavaju određene funkcije, to ne znači da je svaki razgovor potpuno bezbedan. Veštačka inteligencija može pogrešno da razume pitanje, pruži netačnu informaciju ili odgovori na način koji nije primeren uzrastu deteta. Zato oznaka da je proizvod namenjen najmlađima ne bi trebalo da bude jedini kriterijum prilikom kupovine.

Šta proveriti pre nego što kupite AI igračku?

Roditelji bi trebalo da provere da li igračka ima mikrofon ili kameru, da li zahteva internet vezu, gde se čuvaju razgovori i da li postoji mogućnost njihovog brisanja. Važno je i da se informišu o roditeljskim podešavanjima i ograničenjima sadržaja, kao i da dete ne ostavljaju bez nadzora tokom razgovora sa veštačkom inteligencijom.

Pametne igračke mogu da budu zanimljive i korisne za učenje, ali testiranje novinara NBC pokazalo je da njihovi odgovori mogu ozbiljno da odstupe od onoga što roditelji očekuju od proizvoda namenjenog trogodišnjacima. Plišani drugar koji ume da razgovara zato zahteva mnogo više provere nego obična igračka.