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Izlazak novog nastavka GTA 6 ponovo je zapalio gejming zajednicu, a među starim fanovima probudio nostalgiju za vremenom kada se u centru priče našao – Niko Belić, junak srpskog porekla.

GTA 6 vraća igrače u Vice City i donosi novu priču sa Džejsonom i Lusijom, ali mnogi koji su odrasli uz četvrti deo serijala i danas se najradije sećaju Nika. Kada se 2008. pojavio u GTA 4, njegovo ime i poreklo odmah su privukli pažnju igrača sa ovih prostora. U svetu u kojem su glavni junaci uglavnom bili američki kriminalci, odjednom je centralno mesto zauzeo čovek sa Balkana, čija je prošlost bila vezana za rat i teško iskustvo iz domovine.

Glavni lik GTA je bio Srbin

Niko Belić dolazi u izmišljeni Liberti Siti, grad koji predstavlja verziju Njujorka, nakon što mu rođak Roman obeća bolji život u Americi. Roman mu priča o luksuzu, novcu i uspehu, ali Niko ubrzo shvata da ga umesto američkog sna čekaju dugovi, kriminal i problemi. Njegova priča počinje kao potraga za novim početkom, a pretvara se u borbu sa ljudima i događajima od kojih je pokušao da pobegne.

Za razliku od ranijih junaka serijala, Niko nije predstavljen samo kao čovek koji želi novac i moć. On je bivši vojnik, čovek koji nosi traume iz rata i pokušava da pronađe svoje mesto u novoj sredini. Njegovo poreklo nije precizno određeno imenom države, ali njegovo ime, prezime i biografija jasno upućuju na Balkan i srpski identitet.



Nije nam se baš dopalo kako su predstavili Srbina

Nije svim igračima u Srbiji bilo prijatno što je jedini veliki srpski junak u jednom od najpopularnijih serijala predstavljen kroz rat, kriminal i osvetu. Pojedini su smatrali da je Rockstar još jednom posegao za stereotipom o Balkancima kao grubim, nasilnim ljudima, umesto da prikaže nešto drugačije. Ipak, nije dokazano da je kompanija imala nameru da ocrni Srbe. Ono što jeste činjenica jeste da je takav prikaz izazvao i ozbiljnu akademsku raspravu.

O tome svedoči i naučni rad „GTA IV: Breaking or Making a Stereotype?“, objavljen 2009. godine u časopisu Belgrade English Language and Literature Studies. Autorka Vesna Lopičić analizirala je kako je Niko predstavljen i zaključila da igra, uprkos složenijem karakteru glavnog junaka, može da učvrsti negativne stereotipe o Srbima.

Foto: Jimin Kim / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Niko nije bio običan negativac

Ipak, Niko je bio mnogo više od lika sa balkanskim imenom koji vozi ukradene automobile i obračunava se sa kriminalcima. Njegova najveća drama bila je potraga za čovekom koji ga je izdao tokom rata. U Ameriku nije došao samo zbog novca, već i sa željom da pronađe odgovore i suoči se sa prošlošću. Upravo taj deo priče učinio ga je jednim od najupečatljivijih junaka čitavog serijala.

„Sećaš se, tokom rata… Činili smo neke loše stvari, a i loše stvari su radili nama“, kaže sredovečni muškarac grubog lica i kratke kose.

„Rat je mesto gde stari i ogorčeni izmanipulišu mlade i neiskusne da ubijaju jedni druge“,dodaje mračno.

Zašto je GTA 4 bila toliko posebna?

Te 2008. godine igrači su dobili mnogo realističniji virtuelni grad, detaljnije likove i priču koja nije bila samo niz akcija i jurnjava. Liberti Siti imao je svoj ritam, radio-stanice, saobraćaj, prolaznike i mesta na kojima je Niko mogao da provodi vreme sa prijateljima. Za tadašnju gejming scenu to je bio veliki korak napred, a upravo je spoj otvorenog sveta, tehnologije i filmskog pripovedanja pomogao da GTA 4 ostane upamćena.

Glas Niku pozajmio je američki glumac Majkl Holik, a njegov nastup dao je junaku prepoznatljiv istočnoevropski akcenat i pomalo umoran, ciničan ton. Iako Niko nikada ne izgovara tačno ime države iz koje dolazi, u igri se pominju njegovo srpsko poreklo i jezik. Njegov rođak Roman čak se šali da Niko govori engleski bolje nego srpski.

Niko se nije zaboravio ni posle 18 godina

Zato se danas, kada je GTA 6 konačno stigla, mnogi ponovo prisećaju četvrtog dela i junaka koji je nosio prezime Belić. Nova igra donosi drugačiju generaciju likova, moderniju grafiku i ogromnu mapu, ali Niko i dalje ima posebno mesto među fanovima. Za one koji su ga upoznali 2008. godine, povratak u GTA svet nije samo prilika da isprobaju novu igru, već i da se sete vremena kada su prvi put čuli da je glavni junak jednog od najvećih svetskih gejming hitova – Srbin.

A dok mlađi igrači sada istražuju Vice City uz Džejsona i Lusiju, stariji fanovi imaju svoje favorite i uspomene. Niko Belić možda nije bio predstavljen kao idealizovani junak, ali je ostao deo istorije video-igara i lik o kojem se, čak i skoro dve decenije kasnije, ponovo govori.