INTERNET VAM PUCA, MOŽDA JE KRIVAC NA POLICI PORED RUTERA!

INTERNET VAM PUCA, MOŽDA JE KRIVAC NA POLICI PORED RUTERA!

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Bežične slušalice, zvučnici, tastature i pametni satovi postali su deo svakodnevice, ali malo ko razmišlja o tome da svi ti uređaji mogu da utiču jedni na druge. Ako vam internet povremeno usporava, video-snimci se dugo učitavaju, a veza puca baš kada vam je najpotrebnija, jedan od mogućih razloga mogu biti Bluetooth uređaji u vašem domu.

Problem je u tome što Bluetooth i određene Wi-Fi mreže koriste isti radio-frekvencijski opseg, pa u pojedinim situacijama dolazi do međusobnih smetnji.

Isti frekvencijski opseg pravi problem

Bluetooth i Wi-Fi mreže na 2,4 GHz rade u istom frekvencijskom opsegu, što ne znači da će se automatski ometati svaki put kada su uključeni, ali kada istovremeno šalju podatke, može doći do preklapanja signala i usporavanja komunikacije. Posebno se to može primetiti u stanovima u kojima je uključeno više bežičnih uređaja.

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Kako da sprečite ometanje signala?

Bežične slušalice, Bluetooth zvučnici, tastature, miševi i drugi dodaci stalno razmenjuju podatke sa uređajima na koje su povezani. Kada se nalaze veoma blizu rutera, a Wi-Fi takođe radi na 2,4 GHz, mogu doprineti smetnjama.

Jedno od najjednostavnijih rešenja jeste da ruter ne držite odmah pored Bluetooth zvučnika, slušalica ili njihovih baznih stanica. Ako imate mogućnost, povežite telefon, laptop ili televizor na Wi-Fi mrežu od 5 GHz. Bluetooth koristi opseg od 2,4 GHz, pa se na ovaj način izbegava njihovo frekvencijsko preklapanje.

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Da li treba isključivati Bluetooth?

Ne morate da isključujete Bluetooth svaki put kada koristite internet. Savremeni uređaji imaju mehanizme koji smanjuju međusobne smetnje, a Bluetooth tehnologija koristi i prilagođavanje frekvencija kako bi izbegla zauzete kanale.

Ipak, ako primetite da se internet pogoršava kada koristite bežične slušalice ili zvučnik, možete privremeno da isključite Bluetooth i proverite da li se veza popravila. To je jednostavan način da utvrdite da li ovi uređaji imaju veze sa problemom.

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Kada problem nije u Bluetooth-u?

Ako se internet i dalje prekida nakon što ste udaljili bežične uređaje od rutera, uzrok može biti u slabom Wi-Fi signalu, drugim mrežama u okolini ili samoj internet vezi. U tom slučaju korisno je da proverite brzinu interneta i preko kabla, jer ćete tako lakše utvrditi da li je problem u bežičnoj mreži ili kod provajdera.

Bluetooth uređaji nisu sami po sebi neprijatelji dobrog interneta, ali njihov raspored u stanu ponekad može da napravi razliku. Zato pre nego što pozovete operatera ili kupite novi ruter, pokušajte da promenite položaj uređaja i proverite da li će veza postati stabilnija.

Nekada je dovoljno samo da promenite raspored ili prebacite Wi-Fi na drugi frekvencijski opseg da bi internet ponovo radio stabilnije.