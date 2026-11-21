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Ruter je jedan od onih uređaja na koje gotovo zaboravimo čim ga priključimo na struju. Obično stoji na polici, iza televizora ili u hodniku i neprestano nam obezbeđuje internet. Međutim, upravo preko njega na mrežu su povezani telefoni, računari, televizori i drugi pametni uređaji, pa loša podešavanja mogu da otvore vrata nepozvanim gostima. Stručnjaci zato savetuju da povremeno proverimo zaštitu kućne mreže, naročito ako godinama nismo menjali fabrička podešavanja.

Dve lozinke koje ne smete da pomešate

Mnogi korisnici misle da je dovoljno da imaju lozinku za Wi-Fi, ali ruter ima još jedan važan nivo zaštite. Jedna lozinka služi da se telefon ili računar povežu na bežičnu mrežu, dok se druga koristi za ulazak u administratorska podešavanja uređaja. Ako je administratorska lozinka ostala fabrička ili je lako pogodiva, neko ko dođe do nje može da menja podešavanja vaše mreže.

Zato je prvi korak da promenite fabričke podatke za prijavu u administratorski deo rutera. Izaberite dugu i jedinstvenu lozinku koju ne koristite za druge naloge. Isto uradite i sa Wi-Fi lozinkom, ali nemojte koristiti istu kombinaciju za oba pristupa. Američka Federalna komisija za trgovinu posebno upozorava da su to dve različite lozinke i da obe moraju biti zaštićene.

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WPA3 je najbolji izbor, ako ga uređaji podržavaju

Važno je proveriti i način na koji ruter štiti podatke koji prolaze kroz bežičnu mrežu. U podešavanjima potražite opciju za bezbednosni protokol, koja se najčešće nalazi pod nazivima „Security“ ili „Wireless Security“. Ako je dostupan WPA3, izaberite njega, jer je reč o novijem standardu zaštite.

Ipak, stariji telefoni, računari i drugi uređaji možda neće podržavati WPA3. U tom slučaju može se koristiti WPA2 sa AES enkripcijom, koja je i dalje prihvatljiva opcija. Ako ruter nudi samo zastarele protokole poput WEP-a, to je znak da je uređaj možda prevaziđen i da treba proveriti da li proizvođač još objavljuje bezbednosna ažuriranja.

Isključite opcije koje vam nisu potrebne

Posebnu pažnju obratite na WPS, funkciju koja omogućava povezivanje uređaja sa Wi-Fi mrežom bez unošenja lozinke, često pritiskom na dugme na ruteru. Iako je praktična, bezbednosne institucije savetuju da je isključite ako je ne koristite, jer pojedini načini povezivanja mogu da budu podložni pokušajima pogađanja PIN-a.

Slično važi i za daljinsko upravljanje ruterom. Ova opcija omogućava pristup administratorskim podešavanjima i kada niste povezani na kućnu mrežu, što može biti korisno u posebnim situacijama, ali i nepotrebno povećati rizik. Ako vam takav pristup nije potreban, isključite ga. Proverite i UPnP, funkciju koja omogućava uređajima da automatski otvaraju određene mrežne veze. Nemojte je isključivati naslepo ako vam je potrebna za neku uslugu ili uređaj, već proverite uputstvo proizvođača.

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Ne otkrivajte lične podatke u nazivu mreže

Naziv Wi-Fi mreže, poznat i kao SSID, vidi se kada neko u blizini pretražuje dostupne bežične mreže. Ako u njemu stoje vaše ime, prezime, adresa ili broj stana, nepotrebno otkrivate lične podatke. Zato je bolje da izaberete neutralan naziv koji ne govori kome mreža pripada.

Samo skrivanje naziva mreže, međutim, nije pouzdana zaštita. To što se Wi-Fi ne pojavljuje na uobičajenoj listi dostupnih mreža ne znači da je nevidljiv za nekoga ko zna kako da traži bežične signale. Mnogo je važnije da koristite snažnu lozinku i savremen bezbednosni protokol nego da pokušavate da sakrijete naziv mreže.

Napravite posebnu mrežu za goste

Ako vam često dolaze prijatelji ili rođaci, nemojte svakome davati lozinku za glavnu kućnu mrežu. Većina savremenih rutera nudi opciju „Guest Network“, odnosno mrežu za goste, sa posebnim nazivom i lozinkom. Tako posetioci mogu da koriste internet, a da ne dobiju isti pristup kao uređaji u vašem domu.

Ova mogućnost korisna je i za pametne kućne uređaje, poput sijalica, kamera i utičnica, ako vaš ruter podržava njihovo odvajanje od glavne mreže. Time se smanjuje mogućnost da problem na jednom uređaju ugrozi i ostale uređaje povezane na kućnu mrežu.

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Ažurirajte ruter i proveravajte ko je povezan

Ruter, baš kao telefon ili računar, koristi softver koji se zove firmver. Proizvođači povremeno objavljuju njegove nove verzije kako bi ispravili greške i bezbednosne propuste. Zato proverite da li su uključena automatska ažuriranja. Ako ih vaš uređaj ne podržava, povremeno posetite zvanični sajt proizvođača ili se obratite internet operateru. Ako ruter više ne dobija bezbednosne ispravke, razmislite o zameni.

Korisno je i da s vremena na vreme otvorite listu uređaja povezanih na mrežu. U podešavanjima se ona obično nalazi pod nazivima „Connected Devices“ ili „Clients“. Ako primetite ime koje ne prepoznajete, nemojte odmah zaključiti da vas neko hakuje – televizor, štampač ili pametna utičnica mogu imati neobičan naziv. Proverite uređaje u svom domu, a ako sumnja ostane, promenite Wi-Fi lozinku i obratite se operateru.

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Važno je i da ne pokušavate nasumično da menjate sva podešavanja koja pronađete na internetu. Izgled menija i dostupne opcije razlikuju se od modela do modela, a kod rutera koje obezbeđuje operater neke funkcije mogu biti zaključane. Najsigurnije je da pratite zvanično uputstvo za svoj uređaj i da ne pritiskate dugme za fabričko resetovanje bez potrebe, jer tako možete obrisati podešavanja neophodna za internet, televiziju ili telefon.

Za osnovnu zaštitu najvažnije je, dakle, nekoliko jednostavnih koraka: promeniti fabričke lozinke, koristiti WPA3 ili WPA2, isključiti nepotrebno daljinsko upravljanje i WPS, redovno ažurirati firmver i proveravati povezane uređaje. Ne morate da budete stručnjak za tehnologiju da biste ovo uradili, ali je važno da podešavanja proverite prema uputstvu za konkretan ruter.