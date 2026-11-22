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Ova dilema godinama se provlači kroz razgovore u mnogim porodicama, a razvoj modernih televizora otvorio je i nova pitanja: da li današnji uređaji emituju opasno zračenje, postoji li bezbedna udaljenost od ekrana i da li je pametno gledati televiziju neposredno pred spavanje?

Da li televizor zaista zrači?

Najpre treba razdvojiti činjenice od strahova koji su se godinama vezivali za televizore. Današnji ravni ekrani, odnosno LCD i LED modeli, ne emituju rendgensko zračenje. Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) objašnjava da savremeni televizori koriste tehnologije koje ne stvaraju ovu vrstu zračenja. Nekadašnji glomazni televizori sa katodnom cevi imali su drugačiju konstrukciju, zbog čega se o njima govorilo i u kontekstu rendgenskih zraka.

Naravno, to ne znači da televizor ne stvara nikakva elektromagnetna polja. Kao i drugi električni uređaji, on tokom rada stvara slaba električna i magnetna polja, ali podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da su nivoi izloženosti na uobičajenoj udaljenosti od ekrana veoma niski. Zato nema razloga da se televizor u spavaćoj sobi smatra opasnim samo zato što je uključen i nalazi se u blizini kreveta.

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Postoji li bezbedna udaljenost od ekrana?

Često se može čuti savet da televizor mora da bude udaljen nekoliko metara od kreveta kako njegovo zračenje ne bi štetilo ukućanima. Međutim, za savremene televizore ne postoji posebna zdravstvena granica udaljenosti koju morate da poštujete zbog zračenja. Razmak se pre svega određuje prema veličini ekrana, rezoluciji i udobnosti gledanja, a ne prema strahu od štetnih zraka.

Preporuke filmske i televizijske industrije bave se uglom gledanja i kvalitetom slike. Standard SMPTE, na primer, za referentno gledanje navodi udaljenost od oko tri do 3,2 visine slike. To nije zdravstveno pravilo, već smernica za doživljaj slike. Kod televizora dijagonale 55 inča to bi okvirno značilo nešto više od dva metra, ali u kućnim uslovima udaljenost može da se prilagodi veličini prostorije i ličnom osećaju udobnosti.

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Može li televizor da pokvari san?

Mnogo ozbiljnije pitanje od zračenja jeste šta se dešava kada televizor ostane uključen do kasno u noć. Svetlost ekrana, naročito u zamračenoj sobi, može da odloži uspavljivanje, dok zanimljiv, napet ili uznemirujući sadržaj može da održi mozak budnim i kada je telo već umorno. Drugim rečima, nije isto da li gledate mirnu emisiju pola sata pre spavanja ili do tri ujutru pratite napetu seriju.

Istraživanje objavljeno 2025. godine u časopisu JAMA Network Open, koje je obuhvatilo više od 122.000 odraslih, povezalo je svakodnevno korišćenje ekrana u satu pre spavanja sa kasnijim odlaskom u krevet, kraćim snom i lošijim kvalitetom spavanja.

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Da li je bolje da televizor bude ugašen tokom noći?

Ako volite da zaspite uz televizor, obratite pažnju na to koliko dugo ostaje uključen. Zvuk i promena svetlosti mogu da vas probude ili učine da san bude isprekidan, čak i kada imate utisak da ste zaspali čim ste legli. Praktično rešenje je tajmer za isključivanje, koji postoji na mnogim savremenim modelima, pa televizor ne mora da radi čitavu noć.

Stručnjaci za spavanje savetuju da se pred odlazak u krevet napravi mirnija rutina i smanji izlaganje ekranima. Nacionalna fondacija za spavanje navodi da sadržaj koji gledamo, ali i svetlost ekrana, mogu da utiču na odlaganje sna i njegovo trajanje. Zato je korisno da televizor ugasite pre nego što legnete, naročito ako primećujete da zbog njega ostajete budni duže nego što ste planirali.

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Gde je najbolje da postavite televizor u spavaćoj sobi?

Ako ipak želite televizor u spavaćoj sobi, važno je da ga postavite tako da možete da gledate bez neprirodnog položaja glave i vrata. Ekran ne bi trebalo da bude previsoko, prenisko ili postavljen pod uglom zbog kog morate stalno da okrećete glavu. Udoban položaj važniji je od proizvoljnog pravila da uređaj mora da bude što dalje od kreveta.

Treba voditi računa i o bezbednosti samog uređaja. Televizor okačen na zid mora da bude pričvršćen odgovarajućim nosačem, a kablovi postavljeni tako da se niko ne sapliće o njih. Posebno u sobama u kojima borave deca, važno je da uređaj ne može lako da se prevrne ili padne.

Ipak, moramo da vam kažemo, ako zbog televizora redovno odlažete spavanje, budite se tokom noći ili vam je teško da se odvojite od ekrana, možda je bolje da ga premestite u dnevnu sobu. Na kraju, najveća dilema nije da li će televizor zračiti dok stoji u spavaćoj sobi, već da li nam njegove navike gledanja oduzimaju vreme za kvalitetan san.