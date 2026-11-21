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Važno je, međutim, da se ne radi o izmeni privatnih poruka, već o uređivanju već objavljenih Instagram storija. Korisnici će tako moći da poprave tekst, promene muziku ili stikere, a da ne moraju da obrišu celu objavu i izgube dotadašnje preglede i reakcije.

Koliko puta ste samo objavili Instagram stori, a tek nekoliko sekundi kasnije primetili slovnu grešku, pogrešno označili nekoga ili shvatili da ste zaboravili da dodate muziku? Do sada je u takvim situacijama najčešće trebalo obrisati objavu i postaviti je ponovo. E pa Instagram sada uvodi opciju koja bi mogla da poštedi korisnike tog cimanja.

Foto: Silas Stein / AFP / Profimedia

Greška više ne znači brisanje celog storija

Nova mogućnost omogućava uređivanje već objavljenih storija u roku od 15 minuta od trenutka objavljivanja. To znači da korisnici neće morati da kreću ispočetka ako primete da nešto nije dobro uradilo ili su zaboravili neki detalj.

U tom kratkom vremenskom roku moguće je promeniti tekst, muziku, stikere i crteže koji su dodati na stori. Tako će, na primer, korisnik moći da ispravi pogrešno napisanu reč, zameni pesmu ili ukloni stiker koji mu se više ne dopada, bez ponovnog objavljivanja fotografije ili snimka.

Ipak, postoji važna granica. Originalna fotografija ili video ne mogu da se zamene ovom opcijom.Ako korisnik shvati da je objavio pogrešan snimak ili fotografiju, moraće da obriše stori i postavi novi. Dakle, Instagram omogućava doradu pojedinih elemenata, ali ne i potpunu zamenu sadržaja.

Foto: Andre M. Chang / Zuma Press / Profimedia

Kako da izmenite već objavljeni stori?

Postupak je prilično jednostavan. Potrebno je da otvorite svoj već objavljeni stori, dodirnete meni sa tri tačke u donjem desnom uglu i izaberete opciju „Edit Story“. Nakon toga možete da napravite dostupne izmene i sačuvate ih.

Jedna od najvažnijih prednosti jeste to što stori nakon izmene zadržava postojeće preglede, lajkove i odgovore, što znači da korisnik neće izgubiti dotadašnje reakcije samo zato što je želeo da popravi jednu rečenicu ili promeni muziku.

Instagram će, međutim, prikazati oznaku „Edited“, kako bi bilo jasno da je sadržaj naknadno menjan. Drugim rečima, korisnici neće moći da računaju na to da će izmena proći potpuno neprimećeno. Osoba koja pogleda stori moći će da vidi da je autor nešto naknadno ispravljao.

Foto: Profimedia

Neće svi storiji moći da se uređuju

Nova opcija ima i određena ograničenja. Uređivanje možda neće biti dostupno za storije koji su istovremeno podeljeni i na Fejsbuku, kao ni za pojedine objave koje sadrže posebne interaktivne stikere, poput „Add Yours“.

Ovo znači da korisnici neće moći baš svaku objavu da poprave na isti način. Instagram zadržava razliku između običnih storija i onih koji koriste dodatne funkcije, pa će dostupnost opcije zavisiti i od elemenata koji su korišćeni prilikom objavljivanja.

Stižu i novine za stikere i fotografije

Uređivanje storija nije jedina promena koju Instagram priprema. Platforma uvodi i nove fontove, boje i oblike stikera,kako bi korisnici imali više mogućnosti da ukrase svoje objave i prilagode ih sopstvenom stilu.

Menja se i način izbora više fotografija za jednu objavu. Instagram želi da taj postupak bude jednostavniji, što bi trebalo da olakša korisnicima koji često dele nekoliko fotografija iz istog izlaska, putovanja ili događaja.

Foto: Profimedia

Među novinama su i dodatne mogućnosti za uređivanje pozadina, uključujući zamućivanje, različite boje i prelive. Ove opcije daju više prostora za kreativnost, posebno onima koji često prave vizuelno uređene storije, umesto da samo podele fotografiju ili snimak.

Funkcija stiže postepeno

Nova mogućnost najavljena je 18. novembra 2026. godine, a Instagram je postepeno uvodi korisnicima. Zbog toga ne treba da čudi ako se opcija „Edit Story“ još ne pojavljuje na svakom nalogu. Ažuriranje aplikacije može da bude korisno, ali dostupnost zavisi i od toga kada Instagram omogući funkciju konkretnom korisniku.

Za sve koji svakodnevno objavljuju storije, ovo je praktična promena jer rešava jedan od najčešćih problema na društvenoj mreži. Umesto da zbog jedne greške brišu celu objavu i ponovo prolaze kroz postupak postavljanja, korisnici će ubuduće imati 15 minuta da je poprave. Samo treba da obrate pažnju na sat, jer kada taj rok istekne, mogućnost uređivanja više neće biti dostupna.