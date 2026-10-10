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Predsednik Vojnog komiteta NATO, admiral Đuzepe Kavo Dragone, izjavio je u intervjuu za italijanski list Republika (La Repubblica) da Alijansa ne priprema blokadu ruske Kalinjingradske oblasti i da ne želi sukob sa Moskvom.

Govoreći o novoj strategiji NATO pod nazivom "Theory of Victory" (Teorija pobede), naglasio je da njen cilj nije provociranje Rusije, već odvraćanje od mogućeg napada. Dragone se osvrnuo i na rat u Ukrajini, bezbednosnu situaciju na istočnom krilu NATO, hibridne pretnje i rizik od eskalacije sukoba.

Sa celim Vojnim komitetom NATO nedavno ste boravili u Kijevu tokom najintenzivnijih napada. Kakvu ste poruku doneli?

"Naša poseta Kijevu, sa vojnim predstavnicima svih 32 saveznika, bila je prva poseta kompletnog Vojnog komiteta posle osam godina. To je bila obaveza koju sam preuzeo prema vrhovnom komandantu, generalu Drapatiju, i ispunili smo je upravo u danima nekih od najtežih ruskih napada do sada.

Namerno gađanje energetske mreže i gradova uoči zime znači napad na civile. Poruka koju smo doneli je jednostavna: NATO se ne plaši ruskih pretnji. A Ukrajina nije sama. Njena povezanost sa Alijansom postaje sve snažnija."

Foto: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia/Printscreen/NATO

Moskva preti da će upotrebiti "celokupan arsenal" za odbranu Kalinjingrada. Kako ocenjujete situaciju na istočnom krilu?

"Situacija na istočnom krilu je ozbiljna, ali pod kontrolom. Rusija kombinuje vojni pritisak u Ukrajini, hibridne aktivnosti protiv naših zemalja i nuklearnu retoriku, kao u nedavnom slučaju Kalinjingrada.

Međutim, u vezi sa tim želim da budem veoma jasan: NATO ne priprema nikakvu blokadu Kalinjingrada. To je pretnja zasnovana na scenariju koji ne postoji, osmišljena da zastraši i izazove podele.

Istovremeno potvrđujemo da Alijansa raspolaže arsenalom i sredstvima neophodnim za efikasno odvraćanje i brz odgovor u slučaju agresije.

Naš odgovor zato su smirenost i odlučnost, kao i potvrda kontinuirane podrške Ukrajini, čija je bezbednost neraskidivo povezana sa bezbednošću čitavog evroatlantskog prostora.

Ne tražimo sukob, jer to nije u DNK odbrambenog saveza kakav je NATO. Ali niko ne treba da sumnja: Alijansa je mnogo snažnija od bilo kog protivnika."

Nova strategija NATO i mogućnost pobede u slučaju napada

Pojedini posmatrači smatraju da "Theory of Victory" nije unapređenje strategije odvraćanja, već provokacija prema Rusiji. Šta im odgovarate?

"Odgovaram da planiranje sopstvene odbrane nikada nije provokacija. To je dužnost svake odgovorne vojne organizacije kako bi obezbedila da njena strategija odvraćanja bude kredibilna.

Detalje će prekosutra u Varšavi predstaviti vrhovni komandant, general Aleksus Grinkevič, ali princip je jasan: odvraćanje funkcioniše samo ako je protivnik uveren da agresija nema nikakve šanse za uspeh.

Zato moramo da pokažemo da smo sposobni ne samo da izdržimo napad, već i da brzo pobedimo ukoliko budemo napadnuti.

Sve to jeste i ostaje odbrambeno. Da budem jasan, NATO nikome ne preti.

Naprotiv, iskoristiću priliku da postavim pitanje: koliko puta je neki naš avion ili dron povredio ruski ili beloruski vazdušni prostor?

Dozvolite mi da dodam da reč 'pobeda' u ovom kontekstu pre svega znači jedno: da rat nikada ne počne, zato što su oni koji nam prete uvereni da ne mogu da uspeju.

Najbolja pobeda je ona za koju ne moramo da se borimo.

Zato moramo da obezbedimo da naš sistem kolektivnog odvraćanja bude kredibilan i u skladu sa savremenim okolnostima.

U tom kontekstu smatram veoma prikladnim i dobrodošlim predstavljanje strategije 'Theory of Victory' koje će održati vrhovni komandant, upravo zato da bi svi razumeli njenu pravu prirodu i da ona ne bi bila zloupotrebljena u političke, izborne ili druge svrhe."

Sabotaže, sajber napadi i dezinformacije

Širom Evrope sve je više sabotaža, a Nemačka je za njih optužila Rusiju. Postoji i zabrinutost zbog sajber napada i kampanja dezinformisanja uoči izbora, od Italije do Francuske...

"Ovi incidenti nisu slučajni. Sabotaže, dronovi iznad aerodroma i vojnih baza, sajber napadi i sumnjiva oštećenja podmorskih kablova deo su namerne strategije čiji je cilj da seje strah, deli naša društva i slabi podršku Ukrajini.

Tome se pridružuje još jedno sve rasprostranjenije i efikasnije oružje: dezinformacije, potpomognute novim tehnologijama kao što je veštačka inteligencija.

Reč je o neprekidnom i sveprisutnom širenju dezinformacija koje košta veoma malo, a širi se brže od činjenica.

One nailaze na plodno tlo među ljudima koji ih nesvesno prenose, ali i, što je posebno zabrinjavajuće, preko aktera bliskih Moskvi, koji su sve aktivniji.

Takve aktivnosti često se intenziviraju upravo kada građani izlaze na izbore, jer im je cilj da pogode samo srce demokratije: poverenje u institucije, informacije i jednih u druge."

Foto: Jussi Nukari / imago stock&people / Profimedia, Shutterstock

Kako se demokratija može odbraniti?

"Odbrana ne može biti isključivo vojna.

NATO radi svoj deo posla: pojačan nadzor, veće prisustvo, brža razmena informacija i koordinisani odgovori među saveznicima.

Ali najsnažniji odgovor na dezinformacije jesu činjenice.

Moramo građanima jasno i na osnovu činjenica da objasnimo šta se događa, ko stoji iza toga i zašto.

Razotkrivanje kampanje dezinformisanja i javno pripisivanje odgovornosti za napad znači oduzimanje velikog dela njene snage.

Moramo otvoreno da kažemo još nešto: građani nisu posmatrači. Oni su sastavni deo kolektivne odbrane i bezbednosti.

Oni sami, zajedno sa društvenim sistemom u kojem živimo, predstavljaju mete i moguće žrtve hibridnih, sajber i kognitivnih napada.

Informisan građanin, svestan svoje uloge, koji proverava izvore i ne dozvoljava da njime manipulišu, predstavlja prvu liniju odbrane naših demokratija.

Zato objašnjavanje onoga što radimo, kao i razloga zbog kojih ulažemo u bezbednost, nije sporedna aktivnost. To je sastavni deo same odbrane."

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rizik od eskalacije i otvorenog sukoba

Koliko je velika opasnost da hibridni rat preraste u otvoreni sukob? Ne strahujete li od eskalacije?

"Rizik od eskalacije ne sme se potceniti. Što se ovakve aktivnosti više umnožavaju, to je veća opasnost od incidenta ili pogrešne procene.

Zato moramo da odgovorimo odlučno, ali i trezveno, bez nasedanja na provokacije.

NATO je, suočen sa ovim hibridnim napadima, u potpunosti pokazao sposobnost da upravlja eskalacijom, kao što se i očekuje od odgovornog i, dodao bih, strpljivog odbrambenog saveza.

To činimo kroz vidljive mogućnosti odgovora, kao u slučajevima povreda našeg vazdušnog prostora, ali i kroz druge mere koje nisu vidljive, a podjednako su efikasne.

Poruka Moskvi je nedvosmislena: spremni smo i sposobni da branimo svaki centimetar naše teritorije, a napad na jednog od nas ostaje napad na sve."