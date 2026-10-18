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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je da su izbori 27. oktobra efikasno izjednačeni po pristalicama vlasti i opozicije, i da će ishod zavisiti od izlaznosti birača.

"Izjednačeni smo. Ako dobijemo dodatni mandat ili dva dodatna mandata zato što ljudi izađu da glasaju, pobedićemo, a ako ne izađu i ostanu kod kuće, izgubićemo", rekao je Netanjahu za 24NEWS, koji je u vlasništvu francusko-izraelskog milijardera i

Netanjahuovog saveznika Patrika Drahija, prenosi Tajms of Izrael.

On je pozvao pristalice "koje zaista žele jaku desničarsku vladu" da izađu na glasanje.

Nedavne ankete su dosledno pokazivale da ni Netanjahuov blok niti opozicione stranke predvođene Jevrejima ne obezbeđuju 61 mesto koje je potrebno za većinu u Knesetu.

Najnovije istraživanje "Zman Jisrael", daje Netanjahuovom bloku 49 mesta u odnosu na 54 mesta opozicije.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

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