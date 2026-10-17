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Posetioci plaža u Kaliforniji danas neće moći da uživaju u kupanju i surfovanju nakon što je prijavljeno da se ogromna velika bela ajkula kreće u blizini obale.

Prema navodima Vatrogasne službe Hantington Biča, služba za bezbednost na moru dobila je verodostojnu prijavu o velikoj beloj ajkuli dugoj između tri i 3,7 metara, koja je primećena nedaleko od obale ove popularne kalifornijske plaže.

Ajkula je uočena u blizini spasilačke kule broj 16, koja se nalazi kod Pacifičkog obalskog auto-puta i 16. ulice.

Prema prijavi, ajkula je kružila u blizini obale, što se prema protokolima službe za bezbednost na moru klasifikuje kao "agresivno" ponašanje.

"Iz predostrožnosti, pristup vodi je zabranjen na području od Sipointa do pristaništa Hantington Bič, približno jednu milju severno i južno od spasilačke kule broj 16", saopštila je Vatrogasna služba Hantington Biča.

Pojava ove ogromne ajkule zabeležena je u trenutku neuobičajeno visokih temperatura okeana, koje su posledica snažnog klimatskog fenomena El Ninjo.

(Kurir.rs/FoxNews)

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