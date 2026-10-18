Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Francuski trgovci suočili su se u subotu sa masovnim pljačkama, a na meti izgrednika našle su se robne kuće, prodavnice sportske opreme i luksuzni butici širom zemlje.

Aleksandar Bompard, izvršni direktor kompanije Karfur (Carrefour) i predsednik Federacije trgovine i maloprodaje (FCD), osudio je nasilje.

"U ime FCD-a, najoštrije osuđujem uništavanje i pljačke kojima su trgovci bili izloženi", napisao je Bompard na Linkedinu, dok su prodavnice širom zemlje bile vandalizovane, a roba iz njih kradena.

U Parizu je opljačkana prodavnica sportske opreme Intersport, nakon što su izgrednici razbili izloge i odneli torbe pune robe.

Gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar upozorio je da će šteta biti ogromna, navodeći da su čitave ulice "sistematski opustošene".

On je osudio razaranje, ali je istovremeno napravio razliku između učesnika protestnog pokreta i osoba odgovornih za pljačke.

Haos u Bordou: Opljačkana i zapaljena prodavnica

U Bordou je velika šteta pričinjena u ulici Sent-Katrin, glavnoj trgovačkoj ulici tog grada.

Prodavnica sportske opreme Dekatlon (Decathlon) opljačkana je, a zatim zapaljena, pri čemu se vatra proširila na fasadu zgrade.

Prema navodima agencije AFP, među metama napada našle su se i prodavnice Apple Store, Galeries Lafayette i Intersport.

U Parizu je opustošen butik luksuznog brenda Selin (Céline) u aveniji Montenj.

Više od 300 demonstranata pokušalo je da se probije Jelisejskim poljima, ali je policija rasterala okupljene upotrebom suzavca.

Na meti luksuzni brendovi: Dior, Luj Viton i Roleks

Na snimcima koji kruže društvenom mrežom Iks (nekadašnji Tviter) vidi se pljačka butika Kristijan Dior u ulici Sen-Onore u Parizu.

U Marselju je provaljeno u prodavnicu Luj Viton (Louis Vuitton), a izgrednici su snimljeni kako iz nje izlaze noseći torbe i drugu robu.

Pojavili su se i izveštaji da je opljačkana prodavnica luksuznih satova Roleks (Rolex).

Nasilje se poklopilo sa trodnevnom manifestacijom otvorenih vrata koju je organizovala luksuzna grupacija LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, vlasnik brendova Luj Viton, Dior i Selin, sa ciljem promocije tradicionalnih zanata i vrhunskog umeća izrade luksuznih proizvoda.