Francuski gradonačelnik Bernar Bodu nakon napada izraelskih doseljenika na konvoj evropskih diplomata u selu Tajbeh na okupiranoj Zapadnoj obali.

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Izraelski doseljenici napali su u subotu konvoj evropskih diplomata koji su boravili u poseti okupiranoj Zapadnoj obali i pretukli francuskog gradonačelnika, u trenutku kada se intenzivira nasilje tokom palestinske berbe maslina.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar "oštro je osudio ove teške činove nasilja", pripisujući ih "izraelskim izgrednicima", ali je istovremeno kritikovao evropske konzulate koji su učestvovali u poseti jer je nisu koordinisali sa izraelskom vojskom.

Međutim, kabinet premijera Benjamina Netanjahua, čija vlada podržava izgradnju naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, naknadno je osudio ono što je nazvao "kampanjom blaćenja" Izraela i njegovih doseljenika.

Napad na francuskog gradonačelnika

Prema rečima svedoka, diplomate su stigle u Tajbeh, selo na Zapadnoj obali u kojem većinu stanovništva čine hrišćani, vozilima francuske, belgijske i poljske diplomatske misije, upravo u trenutku kada su doseljenici započeli napad kako bi sprečili palestinske poljoprivrednike da beru masline.

Doseljenici su najpre verbalno napali diplomate, a zatim se obrušili na 78-godišnjeg Bernara Bodua, gradonačelnika Olnua Emerija na severu Francuske, navode svedoci i same diplomate.

Na video-snimku koji je videla agencija AFP prikazan je gradonačelnik, sa lentom u bojama francuske trobojke, kako pogrbljen stoji oslonjen na automobil.

U razgovoru za AFP, gradonačelnik je izjavio da su ga oborili na zemlju, udarali i tukli gvozdenim šipkama.

"Stigli su potpuno razjareni", ispričao je.

Iako nije zadobio teške povrede, uspeo je da nastavi posetu Tajbehu, gde je došao u pratnji francuskog generalnog konzula u Jerusalimu i sveštenika iz svog grada, kako bi potpisao sporazum o saradnji između dve opštine.

On je ocenio da je napad dokaz "tolerancije" koju Netanjahuova vlada pokazuje prema nasilju doseljenika.

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Reakcije Francuske i Belgije

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro pozvao je izraelske vlasti da "hitno uhapse odgovorne za ove gnusne postupke" i da ih "izvedu pred lice pravde".

Belgija, čiji je generalni konzul takođe bio prisutan na mestu događaja, osudila je napad koji su "počinili maskirani doseljenici", i to "najoštrijim mogućim rečima".

Belgijske vlasti su pritom navele da je jedno njihovo diplomatsko vozilo oštećeno.

Izraelska policija saopštila je da je pokrenula istragu i da radi na tome da "pronađe žrtve, prikupi izjave i identifikuje osumnjičene kako bi ih privela pravdi".

Izraelski doseljenici trenutno izvode sve veći broj napada sa ciljem sprečavanja godišnje berbe maslina na palestinskoj teritoriji koja je pod izraelskom okupacijom od 1967. godine.

Teško povređeni i fotografi Vašington posta i AFP-a

U petak su doseljenici teško povredili Hajdi Levin, američku fotografkinju lista Vašington post, koja je izveštavala o berbi maslina. Nedelju dana ranije pretučen je i fotograf agencije AFP.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u subotu da je "duboko uznemiren" snimcima napada na Levinovu.

1/19 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi zatražio je od izraelskih vlasti da krivično gone i zatvore doseljenike umešane u napad, osudivši incident kao "gnusni teroristički čin koji su počinile maskirane kukavice".

Netanjahuov kabinet saopštio je da će odgovorni za napad na Levinovu "odgovarati", ali pritom nije direktno optužio doseljenike.

Međutim, kabinet izraelskog premijera je u subotu takođe osudio "koordinisanu kampanju usmerenu na blaćenje Izraela i jevrejskih stanovnika" Zapadne obale, koja se, kako tvrdi, "oslanja na senzacionalističke naslove pre nego što su poznate sve činjenice".

Kabinet je takođe, nadovezujući se na izjave ministra Sara, ocenio da je trebalo da diplomate usklade svoje kretanje sa izraelskom vojskom.

Istaknuto je i da je Bodu komunista poznat po podršci palestinskoj strani.

Političke reakcije u Izraelu

Glavni izborni rival premijera Netanjahua, bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot, u subotu je izrazio žaljenje zbog nasilja koje, prema njegovim rečima, "uništava i ono malo legitimiteta što je preostalo Državi Izrael".

On je napade osudio kao "jevrejski terorizam pod pokroviteljstvom vlade".

Izraelski predsednik Isak Hercog, čija je funkcija pretežno ceremonijalna, opisao je napad na Hajdi Levin kao "skandalozan i šokantan".

Dve godine nasilja na Zapadnoj obali

Zapadna obala pogođena je talasom nasilja još od napada Hamasa 2023. godine, koji su pokrenuli rat u Pojasu Gaze, pri čemu jevrejski doseljenici gotovo svakodnevno napadaju Palestince.

Prema podacima agencije AFP, zasnovanim na informacijama palestinskog Ministarstva zdravlja, od 7. oktobra 2023. godine na Zapadnoj obali ubijeno je više od 1.100 Palestinaca, a veliku većinu njih ubili su izraelski vojnici.

Prema izraelskim podacima, u istom periodu poginulo je oko 50 Izraelaca, bilo u palestinskim napadima ili tokom izraelskih vojnih operacija.

Izraelske i palestinske nevladine organizacije navode da nasilje doseljenika retko dovodi do ozbiljnih istraga ili krivičnog gonjenja, što stvara atmosferu nekažnjivosti.