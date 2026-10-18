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Pripadnik američke vojske pada tokom spuštanja užetom sa krovne konstrukcije stadiona Alamodom u San Antoniju, uoči utakmice američkog fudbala.

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Pripadnik američke vojske iznet je na nosilima sa stadiona Alamodom nakon što je pao sa konstrukcije krova tokom demonstracije vojnih veština uoči utakmice. Portparol Univerziteta Teksasa u San Antoniju (UTSA) saopštio je da je povređeni vojnik prevezen u obližnju bolnicu.

Četvorica pripadnika vojske trebalo je da se spuste užadima sa krovne konstrukcije stadiona Alamodom na teren, pre početnog bacanja novčića na subotnjoj utakmici između univerzitetskih timova UTSA i američke Mornaričke akademije.

Otprilike na polovini spuštanja, jedan od četvorice vojnika iznenada je počeo nekontrolisano da klizi niz uže, nakon čega je snažno udario o tlo.

Informacije o njegovom zdravstvenom stanju nisu odmah bile dostupne.

Osoblje univerziteta formiralo je polukrug oko nepomičnog vojnika, koji je bio obučen u borbenu uniformu, dok su mu medicinske ekipe pružale pomoć oko deset minuta.

Potom je stavljen na nosila i iznet kroz tunel stadiona Alamodom.

Nesreća tokom vojne demonstracije

Tim koji je izvodio spuštanje užadima pripada Odeljenju 2 Šeste eskadrile za borbenu obuku američkog Ratnog vazduhoplovstva.

Ova jedinica obučava taktičke kontrolore vazdušnih operacija, a deluje iz centra za obuku Čepman u okviru zajedničke vojne baze San Antonio-Lakland, kao i iz kampa Bulis, vojnog poligona američke Kopnene vojske na severu okruga Beksar.

Utakmica protiv Mornaričke akademije bila je deo godišnjeg događaja univerziteta UTSA pod nazivom "Pozdrav oružanim snagama i veteranima".

Zbog nesreće početak utakmice odložen je za približno deset minuta.

"Duboko smo potreseni incidentom koji se dogodio na početku večerašnje utakmice. Naše misli i molitve su uz povređenog vojnika, njegovu porodicu i njegove vojne kolege", saopštio je UTSA.

"Razumemo da ovaj incident može emocionalno da utiče na članove naše univerzitetske zajednice i zato aktiviramo službe psihološke podrške kako bismo pomogli nastavnicima, zaposlenima i studentima", dodaje se u saopštenju.

Univerzitet je pozvao studente kojima je potrebna pomoć da se obrate univerzitetskoj kriznoj liniji na broj 210-458-4140 ili da koriste usluge dostupne putem aplikacije TimelyCare.

Zaposleni na univerzitetu mogu da zatraže podršku putem Programa pomoći zaposlenima na broj 800-451-1834, dok zaposleni u zdravstvenom sistemu UT Health mogu da koriste isti program na broj 800-356-3549.

Elitna jedinica obučava vojnike za navođenje vazdušnih udara

Šesta eskadrila za borbenu obuku priprema taktičke kontrolore vazdušnih operacija za delovanje u sastavu jedinica Kopnene vojske i marinaca.

Njihov zadatak je da sa isturenih položaja na bojnom polju koordiniraju i navode vazdušne i artiljerijske udare.

U okviru obuke vojnici savladavaju tehnike brzog spuštanja niz uže sa objekata visokih između 4,5 i devet metara.

Takođe vežbaju spuštanje užadima iz helikoptera koji lebde na visini od 30 metara ili više iznad zemlje.