UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PADA AMERIČKOG VOJNIKA! Spuštao se užetom sa krova stadiona, pa se SURVAO NA ZEMLJU: Nepomično ležao pred publikom (VIDEO)
- Pripadnik američke vojske povređen je i iznet na nosilima sa stadiona Alamodom nakon pada tokom demonstracije spuštanja užetom pred utakmicu UTSA i Mornaričke akademije.
- Tokom vežbe četvorica vojnika spuštala su se sa krova stadiona, a jedan je na polovini spuštanja izgubio kontrolu i snažno udario o tlo.
- Početak utakmice je odložen oko deset minuta, dok nadležni nisu objavili nove informacije o stanju povređenog vojnika.
Pripadnik američke vojske iznet je na nosilima sa stadiona Alamodom nakon što je pao sa konstrukcije krova tokom demonstracije vojnih veština uoči utakmice. Portparol Univerziteta Teksasa u San Antoniju (UTSA) saopštio je da je povređeni vojnik prevezen u obližnju bolnicu.
Četvorica pripadnika vojske trebalo je da se spuste užadima sa krovne konstrukcije stadiona Alamodom na teren, pre početnog bacanja novčića na subotnjoj utakmici između univerzitetskih timova UTSA i američke Mornaričke akademije.
Otprilike na polovini spuštanja, jedan od četvorice vojnika iznenada je počeo nekontrolisano da klizi niz uže, nakon čega je snažno udario o tlo.
Informacije o njegovom zdravstvenom stanju nisu odmah bile dostupne.
Osoblje univerziteta formiralo je polukrug oko nepomičnog vojnika, koji je bio obučen u borbenu uniformu, dok su mu medicinske ekipe pružale pomoć oko deset minuta.
Potom je stavljen na nosila i iznet kroz tunel stadiona Alamodom.
Nesreća tokom vojne demonstracije
Tim koji je izvodio spuštanje užadima pripada Odeljenju 2 Šeste eskadrile za borbenu obuku američkog Ratnog vazduhoplovstva.
Ova jedinica obučava taktičke kontrolore vazdušnih operacija, a deluje iz centra za obuku Čepman u okviru zajedničke vojne baze San Antonio-Lakland, kao i iz kampa Bulis, vojnog poligona američke Kopnene vojske na severu okruga Beksar.
Utakmica protiv Mornaričke akademije bila je deo godišnjeg događaja univerziteta UTSA pod nazivom "Pozdrav oružanim snagama i veteranima".
Zbog nesreće početak utakmice odložen je za približno deset minuta.
"Duboko smo potreseni incidentom koji se dogodio na početku večerašnje utakmice. Naše misli i molitve su uz povređenog vojnika, njegovu porodicu i njegove vojne kolege", saopštio je UTSA.
"Razumemo da ovaj incident može emocionalno da utiče na članove naše univerzitetske zajednice i zato aktiviramo službe psihološke podrške kako bismo pomogli nastavnicima, zaposlenima i studentima", dodaje se u saopštenju.
Univerzitet je pozvao studente kojima je potrebna pomoć da se obrate univerzitetskoj kriznoj liniji na broj 210-458-4140 ili da koriste usluge dostupne putem aplikacije TimelyCare.
Zaposleni na univerzitetu mogu da zatraže podršku putem Programa pomoći zaposlenima na broj 800-451-1834, dok zaposleni u zdravstvenom sistemu UT Health mogu da koriste isti program na broj 800-356-3549.
Elitna jedinica obučava vojnike za navođenje vazdušnih udara
Šesta eskadrila za borbenu obuku priprema taktičke kontrolore vazdušnih operacija za delovanje u sastavu jedinica Kopnene vojske i marinaca.
Njihov zadatak je da sa isturenih položaja na bojnom polju koordiniraju i navode vazdušne i artiljerijske udare.
U okviru obuke vojnici savladavaju tehnike brzog spuštanja niz uže sa objekata visokih između 4,5 i devet metara.
Takođe vežbaju spuštanje užadima iz helikoptera koji lebde na visini od 30 metara ili više iznad zemlje.
Okolnosti nesreće na stadionu Alamodom za sada nisu razjašnjene, a nadležni nisu objavili nove informacije o stanju povređenog pripadnika američke vojske.
(Kurir.rs/SanAntonioExpress)