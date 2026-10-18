ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Uzbuna na Baltiku, ljudi pozvani u skloništa, poleteli NATO lovci, letovi obustavljeni! Opsadno stanje i na aerodromu u Lajpcigu! (FOTO)
- Letonija je nakratko izdala upozorenje na vazdušnu opasnost , dok su slični incidenti na Baltiku podstakli strah od širenja rata iz Ukrajine
- Nemačka policija istražuje proboj ograde na aerodromu Lajpcig/Hale, a severna pista je i dalje zatvorena
Litvanijaje u nedelju ujutru pozvala stanovnike centralnih i severnih delova zemlje da se sklone u skloništa na oko sat vremena zbog neidentifikovanog letećeg objekta, saopštili su vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama, prenosi Rojters.
Dok je bilo na snazi "crveno" upozorenje na opasnost iz vazduha, u to područje upućeni su borbeni avioni iz sastava NATO misije za nadzor vazdušnog prostora, a aerodrom u Kaunasu bio je zatvoren, saopštio je centar.
Susedna Letonijaje u istom periodu izdala, a zatim ukinula "žuto" upozorenje na opasnost iz vazduha u pojedinim oblastima koje se graniče sa Litvanijom, navodeći da postoji "moguća pretnja", saopštila je letonska vojska.
Ukrajinski dronovi su poslednjih meseci više puta ulazili u vazdušni prostor NATO-a u baltičkom regionu. Kijevje saopštio da su skrenuli sa kursa zbog ruskog ometanja signala.
Ovi incidenti izazvali su zabrinutost da bi rat Rusije protiv Ukrajinemogao da se prelije preko granica i na teritorije NATO država.
Nemačka policija istražuje proboj ograde na aerodromu u Lajpcigu
Nemačka policija saopštila je u nedelju da istražuje bezbednosni incident na aerodromu Lajpcig/Hale, gde je, kako se sumnja, jedno vozilo probilo ogradu aerodroma.
U avgustu su istražitelji u blizini piste na ovom aerodromu pronašli dron opremljen eksplozivom. Nemački zvaničnici kasnije su saopštili da je za taj incident odgovorna Rusija, što je Moskva negirala.
Nemačka policija počela je istragu o sumnjivom oštećenju ograde u subotu uveče.
Policija je navela da tokom početne pretrage nisu pronađeni sumnjivi predmeti niti neovlašćena lica, ali da će dodatne provere biti nastavljene u nedelju. Severna pista aerodroma i dalje je zatvorena za saobraćaj, piše Rojters.