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Litvanijaje u nedelju ujutru pozvala stanovnike centralnih i severnih delova zemlje da se sklone u skloništa na oko sat vremena zbog neidentifikovanog letećeg objekta, saopštili su vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama, prenosi Rojters.

Dok je bilo na snazi "crveno" upozorenje na opasnost iz vazduha, u to područje upućeni su borbeni avioni iz sastava NATO misije za nadzor vazdušnog prostora, a aerodrom u Kaunasu bio je zatvoren, saopštio je centar.

Susedna Letonijaje u istom periodu izdala, a zatim ukinula "žuto" upozorenje na opasnost iz vazduha u pojedinim oblastima koje se graniče sa Litvanijom, navodeći da postoji "moguća pretnja", saopštila je letonska vojska.

Ukrajinski dronovi su poslednjih meseci više puta ulazili u vazdušni prostor NATO-a u baltičkom regionu. Kijevje saopštio da su skrenuli sa kursa zbog ruskog ometanja signala.

Ovi incidenti izazvali su zabrinutost da bi rat Rusije protiv Ukrajinemogao da se prelije preko granica i na teritorije NATO država.

Nemačka policija istražuje proboj ograde na aerodromu u Lajpcigu



Nemačka policija saopštila je u nedelju da istražuje bezbednosni incident na aerodromu Lajpcig/Hale, gde je, kako se sumnja, jedno vozilo probilo ogradu aerodroma.

U avgustu su istražitelji u blizini piste na ovom aerodromu pronašli dron opremljen eksplozivom. Nemački zvaničnici kasnije su saopštili da je za taj incident odgovorna Rusija, što je Moskva negirala.

Nemačka policija počela je istragu o sumnjivom oštećenju ograde u subotu uveče.