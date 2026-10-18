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U ponedeljak, 27. januara, obeležava se 80 godina od oslobađanja logora Aušvic, u kojem su Hitlerovi monstrumi počinili nezamislive zločine. Među čuvarima logora bila su i trojica Hrvata.

Tamo gde velikim, nepravilno poređanim slovima piše "Arbeit macht frei", odnosno "Rad oslobađa", nalazi se ulaz u nacistički pakao. U memorijalnom kompleksu sačuvana je i rampa sa natpisom "HALT!" (STOJ!). Bez govora političara, u tišini, 27. januara obeležiće se osam decenija od oslobađanja nacističkog logora smrti u Aušvicu.

Najmanje milion i sto hiljada ljudi ubijeno je tokom pet godina.

1/15 Vidi galeriju Aušvic Foto: Arhivske fotografije

Mučenja, gasne komore, izgladnjivanje...

Logor Aušvic u Poljskoj zapravo je bio kompleks koji se sastojao od tri glavna logora: Aušvic I, administrativnog centra; Aušvic II(Birkenau), logora za istrebljenje sa gasnim komorama i krematorijumima; i Aušvic III (Monovic), radnog logora namenjenog hemijskom konglomeratu IG Farben. Kompleksu je pripadalo i 45 manjih logora.

Bio je to jedan od najstrašnijih simbola zla tokom Drugog svetskog rata.

Sam komandant logora Rudolf Hesizjavio je na suđenju u Nirnberškom procesu da je tokom njegovog upravljanja logorom ubijeno oko tri miliona ljudi, ali je kasnije smanjio tu brojku na približno 1,1 milion.

Prema istorijskim dokumentima, nacisti su prvobitno odabrali Aušvic za eksperimente čiji je cilj bio "pronalaženje najdelotvornijeg hemijskog otrova i razrada odgovarajućeg načina njegove upotrebe".

Jozef Mengele sa nacistima Foto: Pictorial Press, Pictorial Press

Prema dokumentaciji, oko 600 sovjetskih ratnih zarobljenika i 250 bolesnih Poljaka ubijeno je u takvim eksperimentima od 3. do 5. septembra 1941. godine. Nakon toga, mrtvačnica u krematorijumu glavnog logora preuređena je u gasnu komoru.

U toj prostoriji moglo je istovremeno da bude ubijeno nekoliko stotina ljudi.

Do kraja svog postojanja Aušvic je prvenstveno bio mesto masovnog istrebljenja. U drugim logorima stopa smrtnosti smanjivana je od 1943. godine kako bi se sačuvala radna snaga.

U Aušvic su, međutim, neprestano stizali novi transporti, uglavnom Jevreja, koji su korišćeni kao radna snaga. Ljudski život tamo nije vredeo ništa.

Rudolf Hes Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia



Ubili su milion Jevreja



Većina ubijenih u Aušvicu, oko milion ljudi, bili su Jevreji. Druga najbrojnija grupa bili su Poljaci, kojih je stradalo oko 70.000, dok su treću grupu činili Romi i Sinti, sa približno 21.000 žrtava.

U logoru je umrlo i oko 15.000 sovjetskih ratnih zarobljenika, kao i oko 12.000 zatvorenika drugih etničkih grupa, među kojima su bili Česi, Belorusi, Jugosloveni, Francuzi, Nemci i Austrijanci.

Aušvic Foto: Profimedia

Zbog uloge koju je imao u sprovođenju nacističkih planova istrebljenja, Aušvic je širom sveta postao simbol genocida koji je počinila nacistička Nemačka, a posebno sistematskog uništavanja Jevreja.

Poljski Institut za nacionalno sećanje (IPN) pre nekoliko godina objavio je na internetu imena nacističkih komandanata i čuvara logora smrti Aušvic tokom nemačke okupacije Poljske.

Baza podataka sadrži stotine fotografija i osporava tvrdnje da su većinu Hitlerovih čuvara činili Poljaci.

Aušvic . "Rad oslobađa" Foto: AP/Oded Balilty



Trojica Hrvata među 9.686 Hitlerovih monstruma



Na spisku 9.686 čuvara, pored imena, navedeni su mesto i godina rođenja, nacionalnost i podaci o vojnoj službi, a tamo gde je to bilo moguće, dodata je i fotografija. Među njima je bilo ljudi različitih zanimanja: poljoprivrednika, mesara, učitelja...

Na spisku nisu samo Nemci. Tu su i Litvanci, Čehoslovaci, Rumuni, Austrijanci, ali i Hrvati.

Marš nacista Foto: Shutterstock

Jedan od njih je Stanislav Konrad Denzinger, koji je naveo da ima nemačko i hrvatsko državljanstvo.

Na spisku se nalazi i fotografija Josefa Vogela, poslastičara rođenog 1916. godine u Iloku. U njegovim podacima navedeno je da je bio polu-Hrvat, a polu-Nemac.