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Veliki požar u blizini kanadske vojne baze u Albertidoveo je do smrti više ljudi, a ima i povređenih, izjavio je ministar odbrane Kanade, ne navodeći tačan broj žrtava, a prema nezvaničnim informacijama koje kruže po mrežama, poginulo je najmanje sedmoro ljudi.

1/4 Vidi galeriju Požar u kanadskoj vojnoj bazi u Alberti Foto: X printscreen

Kanadske oružane snage sarađuju sa lokalnim vlastima na obuzdavanju požara i utvrđivanju njegovog uzroka, rekao je Dejvid Mekginti, opisujući situaciju kao "veoma, veoma dinamičnu i delikatnu".

Kanadski premijer Mark Karni objavio je na društvenoj mreži Iks da je došlo do "ozbiljnog incidenta koji je izazvao veliki požar", dodajući da su njegove "misli sa svim hrabrim ženama i muškarcima koji su pogođeni".

Vojna baza Vejnrajt, u kojoj je izbio požar, jedna je od najprometnijih vojnih baza za obuku u Kanadi.

Kanadska radiodifuzna korporacija (CBC) opisuje je kao "glavnu bazu za izvođenje vežbi bojevog gađanja". Prema podacima CBC-ja, u bazi se tokom uobičajenog radnog dana nalazi oko 690 pripadnika vojske i 300 zaposlenih civila.

Požar koji je izbio u subotu "brzo se proširio zbog snažnih vetrova" i zahvatio ograde vojne baze, saopštila je opštinska uprava okruga Vejnrajt.

Mekginti je rekao novinarima da "ne može da se seti sličnog incidenta u skorijoj istoriji".

Premijerka Alberte, Danijel Smit izjavila je da je veliki požar pogodio mnoge "hrabre pripadnike vojske" te provincije. Dodala je da su pokrajinske vlasti u kontaktu sa saveznom vladom kako bi upravljale situacijom i istražile okolnosti incidenta.

Nije poznato kada je požar tačno izbio, ali je lokalna uprava prvi put objavila informacije o incidentu oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 23:30 sati po Griniču.

Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da izbegavaju to područje i omoguće svim vozilima hitnih službi nesmetan prolaz.

Susedne provincije ponudile su pomoć.

Premijer Saskačevana, Skot Mo rekao je da je u Albertu uputio raspoložive resurse i da je "spreman da pruži dodatnu pomoć ukoliko bude potrebno".

Premijer Britanske Kolumbije, Dejvid Ebi izjavio je da se njegova vlada obratila vlastima Alberte i ponudila "svu moguću pomoć".

Podsetimo, Alberta u ponedeljak glasa na neobavezujućem referendumu o ostanku u Kanadi i pokretanju postupka za obavezujući referendum o otcepljenju. Većina stanovnika, prema anketama oko 70 odsto, želi da ostane u Kanadi.

1/8 Vidi galeriju Pristalice nezavisnosti kanadske pokrajine Alberta Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press

Separatisti tvrde da provincija zbog nafte i energenata dobija manje nego što zaslužuje, dok su starosedeoci protiv otcepljenja.