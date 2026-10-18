GORI KANADSKA VOJNA BAZA, IMA MRTVIH! Veliki požar u Alberti dan uoči referenduma o otcepljenju provincije! "Došlo je do ozbiljnog incidenta" (FOTO/VIDEO)
- Vlasti navode da je požar brzo zahvatio deo baze zbog jakog vetra, dok se uzrok incidenta još utvrđuje
- Premijer Kanade i premijerka Alberte poručili su da je situacija ozbiljna, a susedne provincije ponudile su pomoć
Veliki požar u blizini kanadske vojne baze u Albertidoveo je do smrti više ljudi, a ima i povređenih, izjavio je ministar odbrane Kanade, ne navodeći tačan broj žrtava, a prema nezvaničnim informacijama koje kruže po mrežama, poginulo je najmanje sedmoro ljudi.
Kanadske oružane snage sarađuju sa lokalnim vlastima na obuzdavanju požara i utvrđivanju njegovog uzroka, rekao je Dejvid Mekginti, opisujući situaciju kao "veoma, veoma dinamičnu i delikatnu".
Kanadski premijer Mark Karni objavio je na društvenoj mreži Iks da je došlo do "ozbiljnog incidenta koji je izazvao veliki požar", dodajući da su njegove "misli sa svim hrabrim ženama i muškarcima koji su pogođeni".
Vojna baza Vejnrajt, u kojoj je izbio požar, jedna je od najprometnijih vojnih baza za obuku u Kanadi.
Kanadska radiodifuzna korporacija (CBC) opisuje je kao "glavnu bazu za izvođenje vežbi bojevog gađanja". Prema podacima CBC-ja, u bazi se tokom uobičajenog radnog dana nalazi oko 690 pripadnika vojske i 300 zaposlenih civila.
Požar koji je izbio u subotu "brzo se proširio zbog snažnih vetrova" i zahvatio ograde vojne baze, saopštila je opštinska uprava okruga Vejnrajt.
Mekginti je rekao novinarima da "ne može da se seti sličnog incidenta u skorijoj istoriji".
Premijerka Alberte, Danijel Smit izjavila je da je veliki požar pogodio mnoge "hrabre pripadnike vojske" te provincije. Dodala je da su pokrajinske vlasti u kontaktu sa saveznom vladom kako bi upravljale situacijom i istražile okolnosti incidenta.
Nije poznato kada je požar tačno izbio, ali je lokalna uprava prvi put objavila informacije o incidentu oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 23:30 sati po Griniču.
Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da izbegavaju to područje i omoguće svim vozilima hitnih službi nesmetan prolaz.
Susedne provincije ponudile su pomoć.
Premijer Saskačevana, Skot Mo rekao je da je u Albertu uputio raspoložive resurse i da je "spreman da pruži dodatnu pomoć ukoliko bude potrebno".
Premijer Britanske Kolumbije, Dejvid Ebi izjavio je da se njegova vlada obratila vlastima Alberte i ponudila "svu moguću pomoć".
Podsetimo, Alberta u ponedeljak glasa na neobavezujućem referendumu o ostanku u Kanadi i pokretanju postupka za obavezujući referendum o otcepljenju. Većina stanovnika, prema anketama oko 70 odsto, želi da ostane u Kanadi.
Separatisti tvrde da provincija zbog nafte i energenata dobija manje nego što zaslužuje, dok su starosedeoci protiv otcepljenja.