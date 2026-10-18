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stubovi dima se nadvijaju nad gradom

stubovi dima se nadvijaju nad gradom

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Veliki požari i eksplozije prijavljeni su tokom masovnog napada ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg u noći između 17. i 18. oktobra, objavili su brojni kanali koji prate ratna dešavanja.

Ukrajinski kanali Exilenova+ i Supernova+ izvestili su da je "masovni" napad ukrajinskih dronova počeo oko 2:50 sati po lokalnom vremenu.

Na snimcima koje su zabeležili stanovnici Sankt Peterburga navodno se vide ukrajinski dronovi kako lete nebom, dok ruska protivvazdušna odbrana pokušava da ih obori.

Velike eksplozije osvetljavale su noćno nebo iznad grada sa oko 5,6 miliona stanovnika, koji se nalazi 856 kilometara severno od ukrajinske granice.

Aleksandar Drozdenko, gubernator Lenjingradske oblasti, saopštio je da je u toj regiji oboreno 57 ukrajinskih dronova. Ostaci jednog drona oštetili su četiri automobila na parkingu, a prijavljen je i požar.

Prema navodima kanala Exilenova+ i Supernova+, mete napada bili su lučka infrastruktura, tankeri za naftu i jedan data-centar. Na snimcima se, kako se navodi, vide veliki požari na više lokacija.

Na teritoriji luke Sankt Peterburg nalazi se naftni terminal Sankt Peterburg, jedan od najvećih ruskih objekata za skladištenje i izvoz goriva.

Na njega se naftni derivati dopremaju i sa njega otpremaju rečnim, železničkim i drumskim putem, a njegov godišnji promet, prema dostupnim podacima, iznosi 12,5 miliona tona.

"Kijev independent" navodi da za sada nije mogao nezavisno da potvrdi koje su mete napadnute niti koliki je obim pričinjene štete.

Ukrajinske snage su tokom rata više puta napadale drugi najveći ruski grad. Ukrajina je 4. jula pogodila i oštetila naftni terminal u Sankt Peterburgu tokom noćnog napada.

Dok Moskva pojačava napade na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu, Kijev nastavlja da izvodi udare na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji.