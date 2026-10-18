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Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je vladi da odobri program za obnovu objekata trgovinske i logističke infrastrukture oštećenih u "terorističkim napadima" i da obezbedi njegovu realizaciju, objavljeno je danas na sajtu Kremlja.

Uputstvo je deo spiska naloga koje je Putin odobrio nakon sastanka Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte, održanog 19. avgusta, prenela je agencija RIA Novosti.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Program bi trebalo da obuhvati i primenu savremenih tehnoloških rešenja. Vlada je dužna da prvi izveštaj o realizaciji podnese do 1. novembra 2026. godine, a nakon toga jednom u tri meseca.