Program treba da uključi savremena tehnološka rešenja, a prvi izveštaj o realizaciji očekuje se do 1. novembra 2026. godine
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PUTIN NAREDIO ČLANOVIMA VLADE: "Obnoviti trgovinske i logističke centre oštećene u terorističkim napadima"
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Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je vladi da odobri program za obnovu objekata trgovinske i logističke infrastrukture oštećenih u "terorističkim napadima" i da obezbedi njegovu realizaciju, objavljeno je danas na sajtu Kremlja.
Uputstvo je deo spiska naloga koje je Putin odobrio nakon sastanka Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte, održanog 19. avgusta, prenela je agencija RIA Novosti.
Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen
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Program bi trebalo da obuhvati i primenu savremenih tehnoloških rešenja. Vlada je dužna da prvi izveštaj o realizaciji podnese do 1. novembra 2026. godine, a nakon toga jednom u tri meseca.
(Kurir.rs/Tanjug)
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