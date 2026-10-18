Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je vladi da odobri program za obnovu objekata trgovinske i logističke infrastrukture oštećenih u "terorističkim napadima" i da obezbedi njegovu realizaciju, objavljeno je danas na sajtu Kremlja.

Uputstvo je deo spiska naloga koje je Putin odobrio nakon sastanka Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte, održanog 19. avgusta, prenela je agencija RIA Novosti.

Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Program bi trebalo da obuhvati i primenu savremenih tehnoloških rešenja. Vlada je dužna da prvi izveštaj o realizaciji podnese do 1. novembra 2026. godine, a nakon toga jednom u tri meseca.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaNAORUŽANI "CRNI RUSI" UPALI NA TERITORIJU NATO ZEMLJE! Uzbuna na granici, došlo do sukoba, prete novim akcijama: "Ovo je bio samo test" (FOTO/VIDEO)
crni rusi
PlanetaPUTIN NAJAVIO OSVETU UKRAJINI "Nije trebalo to da rade, sada neka snose posledice!" (VIDEO)
Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
PlanetaPUTIN MOŽE DA ODAHNE! Tramp zaustavio nove sankcije i carine Rusiji!
Predsednik SAD-a Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin.
PlanetaZELENSKI ZAGRMEO: "GOTOVO JE", DRONOVI JURE KA RUSIJI! Ukrajina obnovila vazdušne operacije, aerodromi hitno obustavili letove, Moskva i "Piter" glavne mete!
Vladimir Zelenski ukrajna