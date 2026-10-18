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Najmanje troje dece je poginulo, a 10 osoba je povređeno u vazdušnim napadima na jugozapadnu jemensku provinciju Damar, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Huta.

Ova jemenska pobunjenička grupa, koju podržava Iran, optužila je Saudijsku Arabiju da je izvela napade, prenosi AP. Ministarstvo je saopštilo da su u jučerašnjim napadima pogođene kuće u selu Al-Ar u oblasti Davran Anes.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Poginuo je jedan osmogodišnji dečak i dvoje dece uzrasta 10 godina, dok je više od 10 ljudi povređeno. Saudijska Arabija za sada nije komentarisala navode.

Prema podacima ministarstva pod kontrolom Huta, od nastavka sukoba u septembru 124 osobe su izgubile život na teritorijama pod kontrolom Huta.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Sukob u Jemenu traje od 2015. godine, kada je Saudijska Arabija vojno intervenisala na strani međunarodno priznate vlade u pokušaju da obnovi vlast u Sani, koju je preuzela jemenska pobunjenička grupa Huti.