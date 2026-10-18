Slušaj vest

Drugi reaktor nuklearne elektrane Onagava na severoistoku Japana privremeno je obustavljen kako bi bio zamenjen ventil na opremi povezanoj sa sistemom za dovod vode, nakon što je utvrđeno da ventil propušta tekućinu.

Kompanija Tohoku Elektrik pauer očekuje da će reaktor u prefekturi Mijagi ponovo pokrenuti za oko 10 dana, prenosi Kjodo.

Ta kompanija je u četvrtak saopštila da je iz ventila iscurila mala količina vode i najavila kratkotrajnu obustavu rada reaktora.

U okolini nuklearne elektrane nisu zabeleženi povišeni nivoi radijacije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaUZBUNA U JAPANU! Izdato upozorenje na razorni zemljotres jačine 9,9 stepeni! Oglasili se alarmi na telefonima, Kamčatka se opasno zatresla na skoro 7 stepeni!
japan zemljotres
PlanetaČAK 451.000 MRTVIH DO FEBRUARA 2027. GODINE? Stravična projekcija Japanaca, fenomen će trajati cele zime, svetu prete ekstremne vremenske prilike!
shutterstock_1338254132.jpg
Planeta(VIDEO) HOROR NA PUTU! Zver se pojavila iz mraka, podigla na zadnje šape i SILOVITO ZAKUCALA U AUTO: Probušila lim, vozač jedva izvukao živu glavu!
Screenshot 2026-10-06 204737.png
PlanetaAMERIČKI MARINAC (20) UHAPŠEN ZBOG UBISTVA! Telo Ane pronađeno u hotelu na Okinavi, premijerka Takaiči uputila hitan apel Vašingtonu: Japan na nogama! (FOTO)
Japan Okinava američki marinac.jpg