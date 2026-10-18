U okolini elektrane nisu zabeleženi povišeni nivoi radijacije
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DRAMA U JAPANU! Hitno obustavljen rad reaktora nuklearne elektrane zbog curenja! (VIDEO)
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Drugi reaktor nuklearne elektrane Onagava na severoistoku Japana privremeno je obustavljen kako bi bio zamenjen ventil na opremi povezanoj sa sistemom za dovod vode, nakon što je utvrđeno da ventil propušta tekućinu.
Kompanija Tohoku Elektrik pauer očekuje da će reaktor u prefekturi Mijagi ponovo pokrenuti za oko 10 dana, prenosi Kjodo.
Ta kompanija je u četvrtak saopštila da je iz ventila iscurila mala količina vode i najavila kratkotrajnu obustavu rada reaktora.
U okolini nuklearne elektrane nisu zabeleženi povišeni nivoi radijacije.
(Kurir.rs/Tanjug)
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