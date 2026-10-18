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Ruski arbitražni sudovi bili su primorani da odlože ročišta i obustave obradu sudskih podnesaka zbog velikih tehničkih problema izazvanih ukrajinskim napadima dronovima na data centre kompanije Jandeks, objavio je u petak nezavisni ruski medij Verstka, koji deluje iz egzila.

Tehnički problemi navodno su počeli 8. oktobra, nakon što je ukrajinski napad dronovima oštetio prvi od tri data centra kompanije Jandeks u Rusiji.

Prema navodima Verstke, prekidi u radu sistema onemogućili su održavanje onlajn ročišta putem video-veze, zaustavili zvanično audio-snimanje sudskih postupaka i sprečili sudije da otvaraju ili preuzimaju dokumenta koja su stranke dostavile u okviru predmeta.

Sudije su zbog toga navodno bile primorane da odlažu postupke, proglašavaju pauze tokom suđenja ili obustavljaju obradu podnesaka u stečajnim postupcima.

U pojedinim sudskim odlukama kao razlog za prekid postupaka direktno su navedeni problemi sa serverima platforme Jandeks klaud.

"Problemi u radu softverskog paketa 'Elektronsko pravosuđe' zabeleženi su 14. oktobra zbog masovnog kvara u glavnom data centru Jandeks klauda", navodi se u jednoj sudskoj odluci regionalnog suda koju je objavila Verstka.

Slični prekidi u radu zabeleženi su u najmanje devet ruskih regiona, prenosi ovaj medij.

Napadi na data centre izazvali velike digitalne poremećaje širom Rusije

Kompanija PravoTek, koja obezbeđuje softver za baze podataka ruskih arbitražnih sudova, potvrdila je probleme u radu svojih usluga u objavi od 8. oktobra.

U ponedeljak je saopštila da su osnovne funkcije pretrage ponovo uspostavljene, ali je upozorila da sistemi i dalje rade usporeno zbog problema sa pružaocem usluga u oblaku.

Problemi u radu sudskog sistema deo su šireg talasa digitalnih poremećaja širom Rusije nakon ukrajinskih napada dronovima na tri od ukupno šest data centara kompanije Jandeks.

Posledice su se i dalje osećale u brojnim sektorima, uključujući internet pretragu i navigaciju, elektronsko bankarstvo, dostavu hrane i velike maloprodajne lance koji koriste usluge Jandeks klauda.