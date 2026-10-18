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Žena iz rumunskog okruga Kovasna teško je povređena u napadu medveda dok je sa sinom išla u školu, a dete je uspelo da pobegne nepovređeno. Kako je preneo portal Digi24, žena je prevezena u bolnicu, gde je hitno operisana.

Incident se dogodio u selu Zalan, u opštini Bodok. Kada su primetili medveda kako im se približava, dečak je utrčao u dvorište komšije, dok je njegova majka pokušala da odvuče životinju u suprotnom smeru. Medved je, međutim, pojurio za njom i napao je.

medved Foto: hecke61/Shutterstock

Žena nije zadobila ugrize, ali je pretrpela duboke povrede butine, kuka i ruku od medveđih kandži. U pomoć su joj pritekli meštani koji su čuli njene pozive. Životinja je kasnije pobegla i još nije pronađena, a vlasti prate područje i postavile su zamku.

Predsednik opštine Bodok Ištvan Fodor rekao je da će pucati na svakog medveda koji se pojavi u naselju, bez obzira na posledice.

On je kritikovao nadležne u Ministarstvu zaštite životne sredine, navodeći da ne slušaju upozorenja stanovnika planinskih sela i da medvedi sve češće dolaze u naselja, voćnjake, kukuruzišta i na poljoprivredno zemljište.